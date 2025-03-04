Белагропромбанк повысил ставки по некоторым потребительским кредитам

Опубликовано: 04.03.2025 12:13 , Обновлено: 04.03.2025

Белагропромбанк объявил об изменении процентных ставок по ряду розничных кредитов, включая популярные партнёрские кредиты «Лёгкие покупки». Изменения вступили в силу сегодня, 4 марта 2025 года, и коснулись новых кредитных договоров.

Так, к примеру, по программе «Лёгкие покупки» (на специальных условиях) ставки, которые ранее варьировались от 0,0001% до 8,85% годовых, теперь будут достигать 13,4% годовых.

Также стоит учесть, что 3 марта с 17:30 до 9:30 4 марта банк временно приостанавливал возможность оформления потребительских кредитов онлайн. Это было связано с проведением технических работ. Однако на момент публикации возможность ещё не восстановили.

Другие банки также анонсировали изменения.

С 4 марта Альфа-Банк запустил специальную акцию в рамках программы лояльности «Альфа Бонус». Клиентам, которые пользуются пакетами решений и не против получать рекламные рассылки от банка, банк пообещал начислить разовый бонус в размере одного рубля. Бонус предоставляется однократно. Если клиент уже дал согласие на получение рекламных рассылок ранее, то на бонус можно не рассчитывать.

Беларусбанк предложил корпоративным клиентам новую услугу — открытие счетов эскроу. Это специальные счета для безопасного проведения расчётов по договорам, когда деньги покупателя перечисляются продавцу только при выполнении всех условий договора.

МТБанк с 4 апреля 2025 года решил закрыть тарифный план «Платёжное кольцо» и прекратить выпуск на физическом носителе ранее выпущенных виртуальных карт «Автокарта». А ещё банк исправил проблемы, связанные с подключением карточек к платёжным сервисам.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о повышениях ставок по кредитам в других банках.

До 17,5%. Два банка Беларуси подняли ставки по кредитам на учёбу, медуслуги и авто