Белгоспищепром предложил разрешить повышать цены на белорусскую кондитерку на 0,3% в месяц

Опубликовано: 17.01.2025 14:09 , Обновлено: 17.01.2025

Глава государственного концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков предложил отменить госрегулирование цен на кондитерские изделия белорусского производства. Он предложил разрешить белорусским поставщикам по собственному усмотрению повышать отпускные цены на свою продукцию, но не более чем на 0,3% в месяц.

В случае, если предложение главы “Белгоспищепрома”будет поддержано правительством и кондитерские изделия выведут из-под действия постановления Совета министров №713, но ограничат указанным диапазоном повышения, цены на кондитерские изделия за год могут подрасти на 3,6%.

Жидков также озвучил некоторые планы концерна на 2025 год. По его словам, в этом году планируется снизить долю импорта кондитерских изделий в страну и “насытить” рынок белорусскими аналогами. В прошлом году, по его словам, белорусские предприятия таким образом освоили 46 новых импортозамещающих видов кондитерских изделий, включая шоколад, конфеты, вафли, батончики и халву, передало госагентство БЕЛТА.

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Ранее генеральный директор “Коммунарки” Сергей Анюховский в интервью Telegraf.news заявил, что в 2025 году тренд на рост стоимости шоколада и, соответственно, рост цен на кондитерские товары останется. По его словам, доля какао-бобов в стоимости белорусского шоколада уже выросла до критического предела, а значит возможностей сдерживать рост цен на сладости почти не остается.

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