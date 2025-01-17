Как делают конфеты «Знічка» и шоколадки на «Коммунарке»? Сняли процесс производства и выпуска на видео
🎥 Видео
Задумывались ли вы, как делают конфеты и шоколадки? Журналисты Telegraf.news побывали на ведущей в Беларуси кондитерской фабрике "Коммунарка", чтобы погрузить читателей в увлекательный мир производства сладостей.
На видео вы увидите разные этапы создания “кондитерки” — от приготовления до упаковки готовой продукции.
Посмотрите, как производят шоколадки с начинкой:
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А так делают конфеты “Знічка”:
Видео: Алексей Смоленский
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