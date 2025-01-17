Как делают конфеты «Знічка» и шоколадки на «Коммунарке»? Сняли процесс производства и выпуска на видео

🎥 Видео

Опубликовано: 17.01.2025 12:08 , Обновлено: 13.02.2025

Задумывались ли вы, как делают конфеты и шоколадки? Журналисты Telegraf.news побывали на ведущей в Беларуси кондитерской фабрике "Коммунарка", чтобы погрузить читателей в увлекательный мир производства сладостей.

На видео вы увидите разные этапы создания “кондитерки” — от приготовления до упаковки готовой продукции.

Посмотрите, как производят шоколадки с начинкой:

Чем «элитный» шоколад отличается от обычного? На «Коммунарке» рассказали, что в составе

А так делают конфеты “Знічка”:

Видео: Алексей Смоленский

На «Коммунарке» ответили на жалобы белорусов, что конфеты стали «не такие вкусные, как раньше». Что случилось с «Берёзкой» и «Знiчкай»?