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Как делают конфеты «Знічка» и шоколадки на «Коммунарке»? Сняли процесс производства и выпуска на видео

Как делают конфеты «Знічка» и шоколадки на «Коммунарке»? Сняли процесс производства и выпуска на видео
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🎥 Видео

Задумывались ли вы, как делают конфеты и шоколадки? Журналисты Telegraf.news побывали на ведущей в Беларуси кондитерской фабрике "Коммунарка", чтобы погрузить читателей в увлекательный мир производства сладостей.

На видео вы увидите разные этапы создания “кондитерки” — от приготовления до упаковки готовой продукции.

Посмотрите, как производят шоколадки с начинкой:

Чем «элитный» шоколад отличается от обычного? На «Коммунарке» рассказали, что в составе

А так делают конфеты “Знічка”:

Видео: Алексей Смоленский

На «Коммунарке» ответили на жалобы белорусов, что конфеты стали «не такие вкусные, как раньше». Что случилось с «Берёзкой» и «Знiчкай»?

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