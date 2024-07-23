БелАЗ попросил белорусов не инвестировать в работу предприятия для заработка 20 тыс. рублей ежемесячно

Опубликовано: 23.07.2024 16:58 , Обновлено: 23.07.2024

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) призвал белорусов не откликаться на предложения инвестировать в работу предприятия для получения дохода в 20 тыс. рублей каждый месяц.

Как пояснили в Telegram-канале предприятия, такие предложения, распространяемые в интернете, - это фейк. А сам БелАЗ никакого отношения к этому не имеет.

В источнике привели несколько скриншотов такого сайта, где белорусам предлагают инвестировать в деятельность завода. Там сказано, что вложения могут привести к заработку 20 тыс. рублей каждый месяц, и просят пройти какой-то “официальный тест”.

Скриншот: Telegram-канал "БелАЗ: Люди. События. Факты"

А чтобы получить доступ к инвестированию, требуют сообщить имя, фамилию, адрес электронной почты, номер телефона.

Скриншот: Telegram-канал "БелАЗ: Люди. События. Факты"

Скриншот: Telegram-канал "БелАЗ: Люди. События. Факты"

На БелАЗ посоветовали не переходить по ссылкам на подозрительные сайты и не вводить там тем более свои персональные данные.

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