БелАЗ попросил белорусов не инвестировать в работу предприятия для заработка 20 тыс. рублей ежемесячно
Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) призвал белорусов не откликаться на предложения инвестировать в работу предприятия для получения дохода в 20 тыс. рублей каждый месяц.
Как пояснили в Telegram-канале предприятия, такие предложения, распространяемые в интернете, - это фейк. А сам БелАЗ никакого отношения к этому не имеет.
В источнике привели несколько скриншотов такого сайта, где белорусам предлагают инвестировать в деятельность завода. Там сказано, что вложения могут привести к заработку 20 тыс. рублей каждый месяц, и просят пройти какой-то “официальный тест”.
А чтобы получить доступ к инвестированию, требуют сообщить имя, фамилию, адрес электронной почты, номер телефона.
На БелАЗ посоветовали не переходить по ссылкам на подозрительные сайты и не вводить там тем более свои персональные данные.
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