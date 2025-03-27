Белавиа предложила скидки до 100 рублей на рейсы в Москву до 31 мая. Но есть нюанс

Опубликовано: 27.03.2025 14:22 , Обновлено: 27.03.2025

Национальная авиакомпания «Белавиа» объявила о запуске промо-акции на полёты в Москву со скидками, достигающими 38%. Специальные цены действительны для путешествий до конца весны. Однако ключевой нюанс предложения заключается в том, что оно распространяется не на рейсы из столицы Беларуси, а на новое направление из Могилёва.

Как напомнила авиакомпания, первый регулярный рейс по маршруту Могилёв — Москва запланировали на 28 апреля. В дальнейшем «Белавиа» намерена выполнять полёты между Могилёвом и Шереметьево дважды в неделю: по понедельникам и четвергам.

«Белавиа» назвала цену на полеты из Могилева в Москву. Как отличается от рейсов из Гомеля и Бреста?

Именно на это направление перевозчик и предложил акционные билеты по тарифу «Промо»:

Могилёв — Москва или Москва — Могилёв : от 98 рублей в одну сторону.

или : от 98 рублей в одну сторону. Могилёв — Москва — Могилёв : от 196 рублей за перелёт туда-обратно.

Воспользоваться билетами, приобретёнными по этой акции, можно для путешествий в период по 31 мая 2025 года включительно.

Журналисты Telegraf.news выяснили, что обычная цена билета в одну сторону сейчас составляет 159,4 рубля, а туда-обратно — 293,8 рубля. Минимальная цена по акции предложила белорусам скидку около 38,5% для билета в одну сторону (экономия 61,4 рубля) и около 33,3% для билета туда-обратно (экономия 97,8 рубля).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о другой действующей прямо сейчас акции.

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