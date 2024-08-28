"Белавиа" предложила довезти в аэропорт "Минск" и обратно из любой точки страны. Сколько стоит?

Опубликовано: 28.08.2024 16:17 , Обновлено: 28.08.2024

Авиакомпания "Белавиа" сообщила, что "персональный трансфер" в Национальный аэропорт "Минск" и обратно доступен теперь из любой точки Беларуси, а не только из столицы, как раньше. Посмотрели, сколько стоит добраться в аэропорт с комфортом.

Забронировать транспорт можно на сайте “Белавиа”. Система предлагает трансфер из областных центров в аэропорт, подбирает возможные варианты, показывает стоимость. К примеру, из Гродно на авто класса эконом можно доехать на Skoda Rapid, Hyunday Accent или других авто за 540 рублей (до 3 человек). Вот какие цены для иных областных центров и столицы на машинах этого класса:

Минск - 75 рублей,

Брест - 620,

Витебск - 540,

Гомель - 580,

Могилев - 505.

Для заказа трансфера из других городов необходимо указать это в примечаниях при заполнении формы на сайте. Как сообщили в “Белавиа”, после этого с клиентом должны связаться специалисты.

На сайте авиаперевозчика сказано, что для трансфера доступны также машины следующих классов:

комфорт (3 человека),

бизнес (тоже 3),

представительский (3 пассажира),

микроавтобус (до 8 или до 21 человека).

Кстати, в случае чего поездку можно отменить. “Без штрафа” это возможно не менее чем за 2 часа до поездки.

Ранее Telegraf.news сообщал, что “Белавиа” в марте 2024 года сообщила о возобновлении популярной услуги, позволяющей пассажирам предварительно забронировать себе место на борту воздушного судна на этапе онлайн-регистрации. Впрочем, воспользоваться услугой можно далеко не на всех рейсах.

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