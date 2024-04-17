“Белавиа” предложила белорусам провести летний отпуск в Мурманске и объявила спеццены ещё на четыре направления

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Опубликовано: 17.04.2024 12:12 , Обновлено: 17.04.2024

Белорусская компания "Белавиа" объявила в среду, 17 апреля, специальные цены на пять направлений. Заказать билеты по промотарифам действуют до 21 апреля на путешествия, которые могут длиться до 30 июня включительно.

В “Белавиа” промоакцию устроили в преддверии “самой яркой и отпускной поры года”. Однако, в числе российских городов, в которые предложили белорусам отправиться в начале лета за меньшую, чем обычно, цену, фигурируют не самые популярные курорты, а даже некоторые северные города.

Например, приобрести по тарифу «Промо» до конца этой недели можно билеты в северную столицу России Санкт-Петербург (с вылетом из Минска и Гомеля) или вовсе в холодный Мурманск, где средняя температура воздуха в июне, согласно официальным данным, не превышает 9,4°C.

Впрочем, есть среди нынешних промо-предложений “Белавиа” и более тёплые направления:

Екатеринбург,

Казань,

Махачкала.

В компании пояснили, что акция действует на билеты в обе стороны, однако, количество билетов по промо-цене ограничено. Заказать их можно как самостоятельно через сайт компании (вводить промокод не нужно), так и у агентов.

Поскольку период путешествия – до 30 июня включительно, промотариф разрешили комбинировать с другими тарифными брендами (в этом случае для них будут применяться правила обмена и возврата тарифного бренда “Промо”).

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