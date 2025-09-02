Глава "Белавиа" пообещал кормить пассажиров в полёте 2 раза. Только за доплату?

Опубликовано: 02.09.2025 13:50 , Обновлено: 02.09.2025

Генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец анонсировал новую услугу для пассажиров - возможность купить дополнительное питание на борту, даже на коротких рейсах. При этом полностью отказываться от бесплатного питания в самолётах по примеру лоукостеров компания, по заверениям Чергинца, пока не планирует.

Когда именно заработает платная услуга бортового питания, гендиректор “Белавиа” не уточнил, ограничившись размытой формулировкой - “в ближайшем будущем”. По его словам, “работа над этим уже идет”.

“Мы сможем по желанию пассажира кормить и два, и три раза за полет. Авиакомпания готовится к внедрению услуги продажи бортового питания. У нас останется традиционное бортовое питание – где-то меньше, где-то больше, где-то на часовых рейсах будет только “чай-вода”. Но у пассажира появится выбор”, – процитировало Чергинца агентство Sputnik.

[inf]Горячее питание по умолчанию в самолётах “Белавиа” предоставляется во время перелётов в Дубай, Ташкент, Стамбул, Дели и Урумчи, а также на чартерных рейсах в Турцию, Египет, Оман и Катар. А вот во время ночного перелёта в Грузию, Армению, Казахстан, Туркменистан или Азербайджан пассажирам предлагают лишь лёгкую закуску - сэндвичи или блинчики с начинкой.[/inf]

Ориентировочную стоимость будущей услуги глава компании также пока не озвучил, пообещав, что платить за дополнительное питание на борту нужно будет “относительно небольшие деньги”. Заниматься разработкой меню для полётов будет коммерческая служба “Белавиа” совместно со службой “Кэтеринг” Национального аэропорта Минск.

При этом Чергинец пообещал, что дважды получить полноценный горячий обед смогут и пассажиры самолётов на новых дальнемагистральных рейсах. Речь о перелётах по таким туристическим направлениям, как Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, китайский остров Хайнань, которые ранее анонсировала “Белавиа”. По словам Чергинца, в этом случае пассажиров также будут кормить дважды, но ни о каких доплатах за это руководитель компании не упомянул.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в авиакомпании “Белавиа” заявили, что “реально рассматривают” и “мечтают” об открытии полётов по таким направлениям, как Сейшелы, Мальдивы, Доминикана и Куба.

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