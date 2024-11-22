Белавиа объявила "черную пятницу" и скидки 50% на все рейсы. Сколько дней дала на бронирование?

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Опубликовано: 22.11.2024 11:24 , Обновлено: 22.11.2024

Компания "Белавиа" 22 ноября объявила для своих клиентов "чёрную пятницу", предложив скидки до 50% как на прямые, так и на трансферные рейсы с пересадкой в Минске. Купить билеты дешевле обычного по спецтарифу "Промо" можно не только сегодня, но для них будут действовать важные ограничения.

Купить билеты с 50%-ной скидкой на прямые регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Бреста (и обратно) можно в течение ближайший трёх дней - с 22 по 24 ноября . Вероятно, потому что одного дня на покупку желанных билетов может и не хватить: при попытке забронировать билет на сайте авиакомпании постоянной выскакивает ошибка с уведомлением, что “что-то пошло не так”.









Такая проблема с бронированием акционных билетов у компании возникает не впервые.

«Белавиа» объявила распродажу билетов по 24 евро. Но есть нюанс

В компании пояснили, что на этот раз скидка составит 50% от “минимальных опубликованных тарифов по каждому направлению”, но при этом не будет распространяться на обязательные таксы и сборы.

Скидку в 50% для бронирования трансферных рейсов компания решила продлить: билеты нужно успеть купить с 22 до 30 ноября . Как и в предыдущем случае, скидка предоставляется на минимальные опубликованные тарифы. Промо-тариф можно применить на следующие направления (как туда, так и обратно):

Санкт-Петербург – Минск – Баку/ Ереван/ Астана/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Дели/ Ташкент/ Туркменбаши/ Урумчи;

Москва – Минск – Баку/ Ереван/ Астана/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Дели/ Ташкент/ Туркменбаши/ Урумчи;

Калининград – Минск – Баку/ Ереван/ Астана/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Дели/ Ташкент/ Урумчи;

Сочи – Минск – Астана/ Ташкент;

Екатеринбург – Минск – Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Стамбул;

Казань – Минск – Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Ташкент;

Урумчи – Минск – Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Стамбул.

При этом в компании подчеркнули, что непоследовательное использование полетных купонов при покупке билетов по промо-тарифу запрещается.

“Если вы летите не прямым рейсом, а через Минск, то учитывайте, что воспользоваться только одним сегментом билета по акции нельзя. То есть если вы приобрели билет Москва-Минск-Стамбул, то лететь только из Минска в Стамбул не получится”, - объяснили в Белавиа.

[info_b]Как для прямых, так и для трансферных билетов период путешествия ограничен следующими датами: с 22 ноября 2024 года по 29 марта 2025 года (включительно).[/info_b]

При этом для акционных билетов будут действовать следующие важные ограничения:

билет по промо-тарифу нельзя будет вернуть,

количество мест на рейсе по промо-тарифу будет ограничено,

максимальный срок пребывания в пункте назначения для тарифов по маршруту туда-обратно – 1 месяц,

комбинировать промо-тариф с другими доступными тарифами разрешается, но возврат билетов будет невозможен,

скидки для детей в возрасте до 12 лет для промо-тарифа не действуют.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом генеральный директор Белавиа Игорь Чергинец поделился лайфхаком по экономии на авиабилетах, а также рассказал, почему, по его видению, “традиционные авиакомпании” не хуже лоукостеров.

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