«Белавиа» объявила распродажу билетов по 24 евро. Но есть нюанс

Опубликовано: 17.01.2024 11:01 , Обновлено: 31.03.2024

«Белавиа» объявила, что продает билеты по тарифу за 24 € в одну сторону на все прямые регулярные рейсы. Такое сообщение появилось на сайте компании в среду, 17 января. Однако желающие воспользоваться скидкой получили неожиданные цифры и столкнулись с проблемами.

«Белавиа» запускает суперпромо на билеты: ВСЕ ПО 24 ЕВРО! «Билеты по тарифу «ПРОМО» за 24 € в одну сторону на все прямые регулярные рейсы» – такое сообщение появилось на сайте белорусского авиаперевозчика.

Период путешествия, указанный на сайте, – с 17.01.2024 по 24.03.2024. И еще информация: максимальный срок пребывания в пункте назначения по маршруту туда-обратно – 1 месяц.

[info_b]«Суперпромо» – это сокращение от «супер-промоушн» (super promotion), что означает особенно выгодное предложение или акция, направленная на привлечение клиентов или продвижение товара или услуги.[/info_b]

Еще написано, что комбинация тарифного бренда «Промо» с другими доступными брендами разрешена. «При этом в случае комбинации тарифных брендов ко всему авиабилету применяются правила обмена/возврата тарифного бренда «Промо».

Итак:

Тариф OW (в одну сторону): 24€*

Тариф RT (туда-обратно): 48€*.

Правда, указано, что дополнительно оплачиваются таксы и сборы. Значок * – это как раз они.

Мы сформировали заказ по тарифу «ПРОМО» на Тбилиси. Вот скриншот:

Перевели рубли в евро, получилось 677 евро. Поделили на 4, вышло примерно 170 евро на билет туда и обратно. Как видно на картинке, тариф – 165 рублей а сборы – 409,37.

И еще нюанс: при попытке заказа сайт десять раз подряд выдал ошибку.

В 10.53 «Белавиа» поместила такое сообщение: «Дорогие пассажиры! В настоящее время вы можете испытывать затруднения с приобретением акционных билетов. Мы уже активно решаем эту проблему и работаем над восстановлением полной работоспособности сайта. Приносим извинения за доставленные неудобства и рассчитываем на ваше понимание».

Ранее Телеграф писал: «Белавиа» сообщила, что в Национальном аэропорту Минск идет обновление оборудования системы обработки багажа. И что это может привести «к увеличению времени регистрации пассажиров, обработки, досмотра и комплектации багажа». И, как следствие, – «к задержке рейсов».

«Белавиа» объявила о возможных задержках рейсов до конца марта. Что случилось?