Кто не сможет снять наличные и расплатиться по карте 15 июля? В БПЦ предупредили белорусов о техработах

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Опубликовано: 11.07.2023 08:54 , Обновлено: 11.07.2023

В течение четырех часов ночью 15 июля 2023 года Банковский процессинговый центр (БПЦ) планирует проводить очередные технологические работы на сетевом оборудовании. Из-за этого у некоторых белорусов могут возникнуть проблемы со снятием наличных и оплатой товаров и услуг по карте.

Техработы запланированы на промежуток с 00:00 до 04:00 15 июля, сообщили в БПЦ. Кратковременные перерывы в обслуживании в это время могут наблюдаться у владельцев карточек международных платежных систем Mastercard, VISA, China Union Pay .

Помимо этого, в этот же день с 02:00 до 02:30 БПЦ планирует также проводить технологические работы на одном из программно-технических комплексов, из-за чего могут наблюдаться сбои в обслуживании клиентов в некоторых устройствах, установленных в организациях торговли и сервиса, а также в пунктах выдачи наличных и приема банковских платежей.

При этом в БПЦ подчеркнули, что технологические работы не повлияют на обработку авторизационных запросов в режиме реального времени - этот комплекс БПЦ будет продолжать работать в штатном режиме. Обслуживание клиентов в других устройствах пообещали также производить без ограничений.

Напомним, услугами БПЦ пользуются следующие белорусские банки: