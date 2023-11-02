"Беларусбанк" ввел услугу только для женщин. Анлим чего пообещал?
С 1 ноября "Беларусбанк" ввёл новый пакет услуг "Бизнес-Леди". Воспользоваться им могут субъекты малого и среднего предпринимательства, но, как становится ясно из самого названия, - только женщины. Посмотрели, какие услуги предложил им банк и во сколько он обойдётся предпринимательницам.
Как пояснили в “Беларусбанке”, пакет услуг “Бизнес-Леди” могут оформить субъекты малого и среднего предпринимательства:
- женщины-индивидуальные предприниматели;
- юрлица, в которых собственником является женщина или одному или нескольким участникам-женщинам принадлежит 25% (или более) уставного фонда.
В пакет услуг “Бизнес-Леди” предполагает следующее:
- открытие одного счета в белорусских рублях;
- открытие одного счета в иностранной валюте;
- неограниченное количество электронных переводов (за исключением срочных платежей);
- свидетельствование подлинности подписей на карточке с образцами подписей;
- выдача дубликата выписки из лицевого счета;
- обслуживание трех международных корпоративных карточек;
- оформление карточки Visa Gold Клуба “Леди”;
- зачисление и выплата сумм на счета физлиц с вознаграждением 0,1% от суммы.
За всё это банк будет взимать с клиента 35 рублей в месяц , но если оформить услугу сразу на больший срок, размер вознаграждения банку будет меньше. Например, если оплатить пакет “Бизнес-Леди” сразу на год, он обойдётся в 345 рублей, то есть экономия составит 75 рублей.
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