"Беларусбанк" ввел услугу только для женщин. Анлим чего пообещал?

Опубликовано: 02.11.2023 13:34 , Обновлено: 02.11.2023

С 1 ноября "Беларусбанк" ввёл новый пакет услуг "Бизнес-Леди". Воспользоваться им могут субъекты малого и среднего предпринимательства, но, как становится ясно из самого названия, - только женщины. Посмотрели, какие услуги предложил им банк и во сколько он обойдётся предпринимательницам.

Как пояснили в “Беларусбанке”, пакет услуг “Бизнес-Леди” могут оформить субъекты малого и среднего предпринимательства:

женщины-индивидуальные предприниматели;

юрлица, в которых собственником является женщина или одному или нескольким участникам-женщинам принадлежит 25% (или более) уставного фонда.

В пакет услуг “Бизнес-Леди” предполагает следующее:

открытие одного счета в белорусских рублях;

открытие одного счета в иностранной валюте;

неограниченное количество электронных переводов (за исключением срочных платежей);

свидетельствование подлинности подписей на карточке с образцами подписей;

выдача дубликата выписки из лицевого счета;

обслуживание трех международных корпоративных карточек;

оформление карточки Visa Gold Клуба “Леди”;

зачисление и выплата сумм на счета физлиц с вознаграждением 0,1% от суммы.

За всё это банк будет взимать с клиента 35 рублей в месяц , но если оформить услугу сразу на больший срок, размер вознаграждения банку будет меньше. Например, если оплатить пакет “Бизнес-Леди” сразу на год, он обойдётся в 345 рублей, то есть экономия составит 75 рублей.

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