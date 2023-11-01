Банки предложили белорусам "моментальные" кредиты под 0,0001% и улучшение условий по старым. Где и что для этого нужно?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.11.2023 14:37 , Обновлено: 01.11.2023

Белорусский банк ВТБ сообщил, что запустил для клиентов виртуальную карту "КСТАТИ", на которой установил кредитный лимитом в 500 белорусских рублей. А вот "Белгазпромбанк" решил улучшить условия для держателей "Карты покупок".

В ВТБ рассказали, что их новая карта “КСТАТИ” позволяет совершать “любые покупки в рассрочку во всех магазинах сроком до 55 дней”. На все дни рассрочки будет действовать ставка в 0,0001% годовых до 55 дней

Новую карту будут оформлять на базе платежной системы “Мир”, а доступна она будет в “цифровом формате”. В банке уверяют, что новый кредит может помочь “совершать онлайн-платежи, в том числе за коммунальные услуги и мобильную связь, переводы, оплачивать покупки в торговых точках с помощью смартфона через сервис Mir Pay, а также снимать средства в банкоматах”.

Карта, фактически, овердрафтовая и позволяет пользоваться установленным лимитом можно “многократно в течение трех лет”.

«КСТАТИ, в первую очередь, ориентирована на тех, кому оперативно нужна небольшая сумма до зарплаты, например, оплатить коммунальные услуги или детский сад. Именно поэтому оформить карту можно буквально «за пару кликов» в интернет-банке или приложении VTB mBank, а лимит по карте сравнительно небольшой – 500 белорусских рублей. Удобно, что карту можно выпустить моментально и сразу начать ей пользоваться, оплачивая покупки в рассрочку в абсолютно любых магазинах», – похвалилась новой услугой начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ Лилия Петкевич.

Чтобы “моментально” оформить карту от ВТБ, белорусам понадобится паспорт и авторизация через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Начинать процедуру надо в интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank. В банке пообещали не взымать плату за обслуживание виртуальной карты “при соблюдении критериев бесплатности или отсутствии движения средств по счет”.

Белгазпромбанк расщедрился на два месяца рассрочки

В “Белгазпромбанке” же не стали мудрить, а просто улучшили условия для своей “Карты покупок”. Там объявили, что с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года минимальный срок рассрочки по «Карте покупок» составит два месяца, вместо одного. Это при похожем на заявленное в ВТБ условие - когда нужно перехватить небольшую сумму до получки. В данном случае, речь идёт о покупках в супермаркетах и на заправках.

[info_b]«Карта покупок» – это банковская платёжная карточка с предоставленным банком овердрафтом от 200 до 5 000 рублей, которая выпускается и обслуживается бесплатно. Совершать покупки по ней можно в течение пяти лет. Процентная ставка за пользование кредитом в период рассрочки до смешного мала - 0,000001% годовых. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что под конец октября некоторые банки в стране оживились и принялись за раздачу рублей налево и направо. Ряд белорусских банков на днях представил своим клиентам выгодные предложения по кредитам, в том числе, со сниженными процентными ставками. Посмотрели, что ещё изменилось в этой сфере к концу октября.

Белорусские банки предложили новые кредиты и снизили проценты. Что ещё поменялось?