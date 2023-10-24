Белорусские банки предложили новые кредиты и снизили проценты. Что ещё поменялось?

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Опубликовано: 24.10.2023 07:58 , Обновлено: 24.10.2023

Ряд белорусских банков на днях представил своим клиентам выгодные предложения по кредитам, в том числе, со сниженными процентными ставками, а "МТБанк" предупредил о полном прекращении работы своего приложения для бесконтактных платежей. Посмотрели, что ещё изменилось в этой сфере к концу октября.

Сервис MTBank HCE прекращает работу

Так, “МТБанк” предупредил своих клиентов, что с 1 ноября они больше не смогут расплачиваться посредством приложения для бесконтактной оплаты MTBank HCE. Клиентам предложили уже сейчас перейти на альтернативный сервис, чтобы не сталкиваться с “техническими неполадками”:

SwooPay;

Samsung Pay;

Garmin Pay;

Fitbit Pay;

Mi Fit.

“К сожалению, в связи с прекращением работы функциональность приложения уже ограничена. При оплате действующими картами могут наблюдаться технические неполадки”, - предупредили в банке.

Снижение ставок по онлайн-кредитам

В “Банке Дабрабыт” заявили о “колоссальном снижении” процентных ставок, правда, коснётся это только кредитов, оформленных онлайн.

Как сообщили в банке, оформить заявку на кредит до 50 тыс. рублей можно “всего за 5 минут”, при этом у заёмщика не потребуют ни справку о доходах, ни гарантии поручителей. Процентные ставки будут зависеть от сроков кредитования:

9,99% годовых - для кредита на 3 месяца;

14,61% годовых - для кредита на срок до 60 месяцев.

Новые потребительские кредиты

Сразу пять белорусских банков предложили клиентам оформить выгодные кредиты на потребительские нужды, причём четыре из них готовы выдавать достаточно большие суммы без справки о доходах, без поручительства и без залога. Так, в банке “БелВЭБ” одноименный кредит предложили оформить под 14,61% годовых на срок от 2 месяцев до 5 лет. Минимальная сумма кредитования - 100 рублей, максимальная - 100 тыс. рублей (однако, её выдадут только клиентам с хорошим кредитным рейтингом).

“Альфа-Банк” готов буквально за час выдать потребительский кредит под 13% годовых на срок от 1 до 48 месяцев. Максимальная сумма, правда, скромнее - до 5 тыс. рублей (минимальная - 100 рублей). Правда, выдать кредит могут не всем желающим, а лишь клиентам банка, которые оформили пакет решений Alfa Smart/пакет A-Private. Открыть кредитную линию можно как в отделении банка, так и онлайн.

Банка “Решение” свой кредит “Овердрафт” готов выдать под 14,61% годовых на срок от 3 до 36 месяцев. От 50 до 5 тыс. рублей можно получить без посещения банка, оформив заявку онлайн. Главные требования к заёмщику — наличие белорусского гражданства или вида на жительство и непрерывный текущий рабочий стаж на территории страны - от 3 месяцев.

Под 14,07% годовых белорусы могут оформить кредит “Удобный” от “Белинвестбанка” на сумму от 100 до 10 тыс. рублей сроком на 36 месяцев. Его готовы выдать совершеннолетним клиентам без непогашенной просроченной задолженности по действующим кредитам, которые соответствуют ещё ряду критериев.

Ещё один потребительский кредит предложил “Беларусбанк” на срок от 3 до 36 месяцев. Ставка по кредиту составляет 14%, а максимальная сумма кредитования - 14,8 тыс. рублей (минимальная - 100 рублей). Хотя кредит могут выдать без поручительства и без залога, потребуется справка о доходах. В отдельных случаях банк может оформить кредит и без неё, а при оформлении заявки на кредит на официальном сайте, через систему М-банкинг или Интернет-банкинг, банк пообещал пониженную процентную ставку.