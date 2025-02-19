Один из банков сразу на 3,5% поднял ставку по кредитам для белорусов. На что?
Один из крупнейших банков страны, "Белагропромбанк", поднял ставки по двум кредитным программам, предназначенным для приобретения домокомплектов от Минлесхоза. Так, проценты по ним выросли сразу на 3,5 п.п., и на сегодняшний день составляют 16% годовых.
Начиная с 18 февраля, по кредитам «На приобретение домокомплектов, произведённых в РБ» и «На приобретение домокомплектов, произведённых в РБ Онлайн» годовая ставка в “Белагропромбанке” увеличилась с 12,5% до 16%. Интересно, что деньги на эти нужды в финучреждении готовы выдать без документа, подтверждающего доход.
Какие условия?
Кроме одинаковой процентной ставки, программы различаются максимальной суммой: если оформлять кредит онлайн, в “Белагропромбанке” пообещали до 35 тысяч рублей, а если брать вживую — “в пределах кредитоспособности”. Срок предоставления — 15 лет. Среди требований к получателю указаны следующие:
- гражданство Республики Беларусь (лица без гражданства, постоянно прописанные на территории РБ и имеющие вид на жительство);
- возраст от 18 лет;
- наличие регулярного, официально подтверждённого дохода в РБ;
- отсутствие отрицательной кредитной истории.
[info_b]Интересно, что тот же «Беларусбанк» кредитует покупку домокомплектов Минлесхоза по программе «На родныя тавары». К плюсам можно отнести минимальный процент, который составляет лишь 4% годовых, а к минусам — ограничение по максимальной сумме (на сегодняшний день это 500 БВ, или 21 тысяча рублей).[/info_b]
К слову, в конце декабря министр лесного хозяйства Александр Кулик пообещал запустить ещё 9 новых производств деревянных домокомплектов, которые начали выпускать отечественные лесхозы в прошлом году. Он также рассказал, какой именно деревянный дом белорусы покупают чаще других, и назвал причину, по которой, по его словам, возросла популярность такого жилья.
В Минлесхозе пообещали белорусам запустить ещё 9 производств деревянных домов. За каким вариантом «стоит очередь»?