Один из банков сразу на 3,5% поднял ставку по кредитам для белорусов. На что?

Опубликовано: 19.02.2025 09:18 , Обновлено: 19.02.2025

Один из крупнейших банков страны, "Белагропромбанк", поднял ставки по двум кредитным программам, предназначенным для приобретения домокомплектов от Минлесхоза. Так, проценты по ним выросли сразу на 3,5 п.п., и на сегодняшний день составляют 16% годовых.

Начиная с 18 февраля, по кредитам «На приобретение домокомплектов, произведённых в РБ» и «На приобретение домокомплектов, произведённых в РБ Онлайн» годовая ставка в “Белагропромбанке” увеличилась с 12,5% до 16%. Интересно, что деньги на эти нужды в финучреждении готовы выдать без документа, подтверждающего доход.

Какие условия?

Кроме одинаковой процентной ставки, программы различаются максимальной суммой: если оформлять кредит онлайн, в “Белагропромбанке” пообещали до 35 тысяч рублей, а если брать вживую — “в пределах кредитоспособности”. Срок предоставления — 15 лет. Среди требований к получателю указаны следующие:

гражданство Республики Беларусь (лица без гражданства, постоянно прописанные на территории РБ и имеющие вид на жительство);

возраст от 18 лет;

наличие регулярного, официально подтверждённого дохода в РБ;

отсутствие отрицательной кредитной истории.

[info_b]Интересно, что тот же «Беларусбанк» кредитует покупку домокомплектов Минлесхоза по программе «На родныя тавары». К плюсам можно отнести минимальный процент, который составляет лишь 4% годовых, а к минусам — ограничение по максимальной сумме (на сегодняшний день это 500 БВ, или 21 тысяча рублей).[/info_b]

К слову, в конце декабря министр лесного хозяйства Александр Кулик пообещал запустить ещё 9 новых производств деревянных домокомплектов, которые начали выпускать отечественные лесхозы в прошлом году. Он также рассказал, какой именно деревянный дом белорусы покупают чаще других, и назвал причину, по которой, по его словам, возросла популярность такого жилья.

В Минлесхозе пообещали белорусам запустить ещё 9 производств деревянных домов. За каким вариантом «стоит очередь»?