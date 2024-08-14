В "СберБанке" рассказали, за что у белорусов могут снять комиссию 40 рублей

Опубликовано: 14.08.2024 20:08 , Обновлено: 14.08.2024

В пресс-службе "СберБанка" рассказали, когда у белорусов могут снять комиссию в размере 10, 30 или 40 рублей. Оказывается, такое вознаграждение предусмотрено в случае, если человек случайно перечислил деньги не на тот счёт. В банке подчеркнули: вернуть собственные средства можно, но не за бесплатно.

Так, размер комиссионного вознаграждения зависит от суммы, которую клиент банка отправил не на тот счёт. Во-первых, для возврата средств нужно прийти с паспортом в ближайшее отделение “СберБанка”. Затем необходимо написать заявление, которое пообещали рассмотреть в течение 15 дней с момента обращения. Если потребуется дополнительная проверка, срок увеличивается до одного месяца.

В “СберБанке” обратили внимание, что размер комиссии зависит от перечисленной суммы:

до 50 рублей включительно – комиссия 10 рублей;

от 50,01 до 100 рублей включительно – 30 рублей;

от 100,01 рублей и больше – 40 белорусских рублей.

“По итогам рассмотрения банком заявления, вам предстоит ожидание возврата денег от ошибочного получателя перевода. Для избежания таких стрессовых ситуаций рекомендуем внимательно проверять реквизиты получателя. Если такая ситуация произошла - запастись терпением и не переживать”, — посоветовали в пресс-службе белорусского банка.

Ранее Telegraf.news писал, что “СберБанк” сообщил об изменениях, которые затронут некоторых клиентов с 1 августа. В частности, руководство банка решило уничтожать платёжные карты белорусов, если их “съел” банкомат или другое устройство самообслуживания, к которым, например, относятся терминалы для оплаты.

В «СберБанке» назвали причину, по которой будут уничтожать карточки белорусов