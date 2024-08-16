Один из банков предупредил белорусов об "ошибке" в банкоматах. Что нельзя делать?

Опубликовано: 16.08.2024 12:53 , Обновлено: 21.08.2024

В пресс-службе "Белгазпромбанка" предупредили, что при попытке пополнить карточку наличными через банкомат или инфокиоск устройство выдаёт ошибку, а операция не проходит. Более того, деньги остаются в купюроприёмнике, однако цифра на счету не меняется. Чтобы этого избежать, в "Белгазпромбанке" посоветовали выбирать определённые устройства самообслуживания.

Другими словами, для того чтобы “положить” наличные на карту, выпущенную в данном банке, нужно использовать исключительно устройства самообслуживания и кассы ОАО “Белгазпромбанк”, а также любое из отделений «Белпочты». Если это сделать в банкомате или инфокиоске другого банка (в том числе за пределами Беларуси), выдаст ошибку.

“После внесения наличных денежных средств в устройство самообслуживания иного банка для пополнения карточки ОАО «Белгазпромбанк» возникает ошибка, в результате которой денежные средства остаются в устройстве самообслуживания и пополнение карточки не осуществляется (баланс не увеличивается)”, — подчеркнули в пресс-службе белорусского банка.

Притом как долго продлится техническая ошибка, руководство не сообщило. Также в банке не рассказали, “отдаст” ли банкомат деньги, которые уже находятся в купюроприёмнике, поэтому лишний раз лучше не рисковать.

Ранее Telegraf.news писал, что “СберБанк” рассказал, когда у белорусов могут снять комиссию в размере 10, 30 или 40 рублей. Оказывается, такое вознаграждение предусмотрено в случае, если человек случайно перечислил деньги не на тот счёт. В банке подчеркнули: вернуть собственные средства можно, но не за бесплатно.

В «СберБанке» рассказали, за что у белорусов могут снять комиссию 40 рублей