"Так а в чём проблемы?" - Беларусбанк призвал "полюбить" его. Белорусы назвали условие

🎥 Видео

Опубликовано: 08.12.2024 17:15 , Обновлено: 08.12.2024

В официальном TikTok-аккаунте Беларусбанка появилось короткое видео, в котором призвали "не хейтить и любить" этот банк. Интернет-пользователи, среди которых были в том числе и клиенты этого банка, охотно откликнулись на призыв, озвучив финансовому учреждению свои условия "любви и верности".

“Ребят, давайте не будем хейтить и будем любить Беларусбанк. Это я вас как обычный клиент этого банка прошу”, - гласит надпись на видео, на котором помимо здания с отделением финансового учреждения также показали аниматора-промоутера с бейджиком, на котором внимательный зритель может прочесть следующее “Знакомтесь, я - Грошык” и название самого банка.

Является ли видеообращение ответом на какую-то конкретную претензию или ситуацию с клиентами или же просто попыткой автора канала вовлечь аудиторию в диалог, неясно, однако пользователи соцсети “накидали” в комментариях десятки “открытых вопросов”, которые, по их мнению, такой “безусловной любви” к учреждению препятствуют.

Кто-то жаловался на комиссию за перевод между своими же карточками, кто-то - на комиссии за просмотр баланса или смену пароля, кто-то - на проблемы с пополнением карт из-за отсутствия инфокиосков вне здания отделений, кто-то - на “самый дорогой курс валют”.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Беларусбанка, заявив, что это “самый удобный и лучший банк”.

“Так а в чём проблемы этого банка? Я им пользуюсь и всё нормально, мне нравится”, - заявил один из зрителей.

“Всегда заведения, которые больше других имеют филиалов, имеют больше плохих отзывов, чем другие. Но это лишь потому что их больше”, - выказал своё мнение другой.

Точкой в дискуссии можно, пожалуй, считать комментарий ещё одного зрителя, который назвал одно условие, которое способно примирить два лагеря.

“Кредиты под 1% и - о чудо - его все будут любить”, - написал комментатор.

Ранее Telegraf.news рассказал, что осенью этого года один из пользователей TikTok пожаловался на работу “Беларусбанка”, точнее на то, что его инфокиоски находятся внутри помещения, когда у самого учреждения обед. Минчанина не устроило, что из-за графика работы он не может положить деньги на карту, ведь для этого нужен терминал, а он — внутри.

«Услышьте нас!» — Минчанин пожаловался в TikTok на терминалы «Беларусбанка». Что посоветовали подписчики?