Беларусбанк предупредил о проблемах в отделениях и с интернет-платежами в выходные из-за кризисных тестов

Опубликовано: 03.12.2025 09:15 , Обновлено: 03.12.2025

Беларусбанк предупредил своих клиентов о масштабных кризисных тестах, намеченных на эту субботу, 6 декабря. Из-за них на какое-то время может оказаться парализована работа банковских отделений, а также могут быть недоступны интернет-платежи. Узнали, к чему готовиться белорусам.

Вопреки распространённой практике, на этот раз техработы будут проводить не ночью, когда нагрузка на банковскую систему минимальна, а именно днём. Кризисные тесты могут занять достаточно продолжительное время - с 6:00 до 23:00 субботы, 6 декабря. В пресс-службе Беларусбанка пояснили, что в это время специалисты будут проводить работы по тестированию “сценариев возникновения и развития кризисной (сбойной) ситуации” в самом банке.

В результате в этот день в какой-то момент вы не сможете поменять валюту в отделении банка или провести плановый платёж через интернет, так что перед этими выходными клиентам банка точно лучше на всякий случай запастись наличными деньгами и заранее провести важные платежи и денежные переводы.

В самом банке клиентам принесли официальные извинения за потенциальные неудобства и заверили, что “интервалы недоступности” банковских операций будут “временными”.

Вот полный список операций, которые могут затронуть грядущие кризисные тесты:

регистрация и учет валютно-обменных операций,

кассовые операции,

операции с ценностями,

операции по оформлению платежных карточек,

операции с текущими и вкладными счетами,

совершение переводов в рамках Системы мгновенных платежей (СМП),

проведение платежей (посредством ЕРИП, погашение кредитов и др.) в отделениях, обменных пунктах, операционных службах, каналах ДБО.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что этим летом клиенты Беларусбанка оказались в числе тех, кого затронул масштабный технический сбой Банковского процессингового центра (БПЦ). Тогда из-за сбоя у некоторых белорусов со счетов “пропали” все деньги, а кто-то и вовсе “ушёл в минус”. Зампредседателя правления Национального банка Андрей Картун тогда заверил, что произошедшее не было «никакой вирусной атакой или взломом системы». Причиной, по его словам, стал «технический сбой», который случился во время «очередного планового обновления системы» Банковского процессингового центра.

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После этого случая Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от Национального банка “держать ситуацию под самым жестким контролем”, “действовать на опережение” и “максимально ограничить возможные риски для бесперебойной работы банковского сектора и платежного рынка”. Глава государства также потребовал “убедительно информировать”, причём заранее и население, и организации о проведении технических работ, которые могут непосредственно повлиять на клиентов банков.

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