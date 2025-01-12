Белорусов призвали не верить обещаниям «чиновников Минфина» о «повышении доходов» и «улучшении качества жизни»

Опубликовано: 12.01.2025 12:31 , Обновлено: 12.01.2025

В Instagram распространилось рекламное объявление, в котором мошенники выдали себя за Министерство финансов Республики Беларусь. Они опубликовали «приказ», якобы обязывающий «повысить доход и улучшить качество жизни белорусского народа».

Мошенники распространили информацию о том, что Министерство финансов якобы объявило о совместной инициативе с некой компанией «Gazprom Transgaz Belarus». Согласно этому сообщению, стороны договорились «инвестировать в природные ресурсы страны».

Если пользователь проявит интерес к этому «приказу» и перейдёт по указанной ссылке, он может столкнуться с просьбой предоставить личные данные. В результате есть риск потерять не только их, но и доступ к различным аккаунтам или технике, и, конечно же, деньги.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о двух новых схемах мошенничества, которые стали активно использоваться в последнее время. С их помощью мошенники могут лишить человека всех денег на банковской карте, при этом «приманкой» служат обычные фотографии.

В милиции предупредили, за просмотр каких фото с банковских карт белорусов «спишут все деньги»