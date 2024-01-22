"Беларусбанк" предложил карточку, которая действует только год. Зачем нужна?

Опубликовано: 22.01.2024 19:48 , Обновлено: 05.07.2024

Крупнейший банк страны, "Беларусбанк", сообщил, что с 22 января корпоративные клиенты смогут оформить карточку Visa Signature Business. Но срок действия ее будет всего 1 год, зато счёт может быть в одной из четырех валют.

В банке сообщили, что в пакет услугу карточки вошел “комплекс премиальных возможностей”, которые пригодятся в командировках и служебных поездках.

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Заказать карту можно в валютах счета: BYN, USD, EUR, RUB. А сервисы по ней гарантировал не “Беларусбанк”, а платежная системы Visa, и в них входят:

медицинская информационная помощь;

скидки и специальные предложения;

привилегии в аэропортах и премиальные офферы;

страхование при выезде за рубеж, бизнес-консьерж с расширенными сервисами;

бесплатная смена ПИН-кода в банкоматах Беларусбанка;

SMS–оповещение.

Но карточка подойдёт не всем, [link href=“https://belarusbank.by/ru/33139/press/bank_news/41617” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в банке. Заказать ее могут владельцы и руководители бизнеса, которые часто отправляются сами или отправляют сотрудников в служебные поездки, желая обеспечить им “повышенный уровень комфорта”.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе белорусского Альфа-Банка 15 января сообщили, что белорусские банки массово ввели повышенные комиссии на счетах в евро и долларах не просто так. Там сослались на процессы дедолларизации в экономике страны.

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