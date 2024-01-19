Белорусы пожаловались на проблемы с бронированием жилья через Booking

Опубликовано: 19.01.2024 14:43 , Обновлено: 19.01.2024

Некоторые белорусы в последнее время столкнулись с проблемами при оформлении заказа жилья за границей с помощью популярного международного сервиса бронирования Booking.com. Пользователи сервиса пожаловались, что не могут оплатить бронь по картам некоторых белорусских банков.

О проблемах с картами таких банков, как “Приорбанк”, “Беларусбанк” и “Альфа-Банк” сообщили читатели белорусского портала Onliner. По словам некоторых, при попытке оплатить забронированное жильё, система выдавала сообщение: “Не удалось обработать данные вашей карты”.

При этом, по словам пользователей, такие проблемы наблюдались даже с теми картами, которые предварительно были “привязаны” к аккаунту на Booking.com. Не проходили платежи, как утверждают белорусские пользователи, ни с мобильного приложения, ни с компьютера.

В качестве одной из версий причин сбоев в платежах с белорусских банковских карт портал назвал переход международного сервиса на американскую платежную систему Stripe. Во избежание проблем опытные пользователи рекомендовали владельцам белорусских карт при выборе жилья на сайте рассматривать те варианты, где оплату отель обрабатывает самостоятельно, без посредничества Booking.com, использовать PayPal, либо искать предложения с “оплатой на месте”, при которой допустимо расплачиваться наличными.

Ранее Телеграф сообщил, что осенью прошлого года популярная белорусская площадка частных объявлений Kufar.by объявила об изменении условий бронирования жилья на своём сервисе “Куфар Недвижимость”. Теперь там будет действовать полное онлайн-бронирование для посуточной аренды, как на популярном международном сервисе Booking.com.

Kufar.by пошел по стопам Booking.com. Как поменял бронирование жилья на сутки?