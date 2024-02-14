«Беларусбанк» понизил ставку по ипотечным кредитам для очередников

Опубликовано: 14.02.2024 11:33 , Обновлено: 14.02.2024

"Беларусбанк" объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам для белорусов, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Новые ставки по кредиту "Ипотека Экспресс" начнут действовать уже со среды, 14 февраля 2024 года.

Заместитель председателя правления “Беларусбанка” Светлана Кожекина пояснила, что снижение ставок по ипотечным кредитам для очередников это вклад банка “в улучшение благосостояния граждан”. С этой целью ставка по кредиту “Ипотека Экспресс” была снижена до 11,5 % годовых (ставка рефинансирования Нацбанка + 2 процентных пункта), тогда как для остальных категорий белорусов этот кредит доступен под 14,4%.

В финансовом учреждении пояснили, что данный кредит банк выделяет на покупку жилых помещений (дома, квартиры, комнаты) в размере до 100% стоимости жилья. Выдают кредит на 20 лет под залог покупаемого жилого помещения (при этом оно не должно быть обременено правами третьих лиц и арестами), как прописано в Указе № 130 “Об ипотечном жилищном кредитовании”.

Следует отметить, что данный кредит белорусы не могут взять на выкуп доли в праве собственности на жилое помещение, а сам кредит выделяется в безналичной форме в течение 30 календарных дней после заключения кредитного договора (или в срок, установленный договором купли-продажи).

Подробнее об условиях ипотечного кредитования можно ознакомиться на корпоративном сайте “Беларусбанка” по ссылке.

Ранее Телеграф рассказал, что Мингорисполком предложил правительству внести изменения в Жилищный кодекс Беларуси и разрешить городским властям снимать некоторые многодетные семьи с очереди на улучшение жилищных условий.

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Тем временем правительство Беларуси утвердило планы по строительству жилья на 2024 год. Как следует из соответствующего постановления Совета министров, всего в этом году предполагается сдать в эксплуатацию 4,4 млн. кв. м общей площади жилья, то есть на 200 тысяч больше, чем годом ранее.

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