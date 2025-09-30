Минус 5 рублей в месяц. Один из банков ввёл допкомиссию по таким счетам белорусов

Опубликовано: 30.09.2025 08:43 , Обновлено: 30.09.2025

Банк ВТБ (Беларусь) объявил о введении дополнительной комиссии для физических лиц за обслуживание их текущих счетов. Комиссию начнут взимать с 1 октября, но лишь при определённых условиях.

Речь идёт о счетах, по которым не проводятся никакие операции, кроме начисления процентов на остаток по счету или списания вознаграждений и плат. В этом случае владельцу счёта придётся платить по 5 рублей в месяц , начиная с 7-го месяца отсутствия операций по счет.

В пресс-службе ВТБ пояснили, что с 1 октября такие правила будут действовать для текущих счетов физических лиц, открытых как в белорусских рублях, так и иностранной валюте.

“Если в течение полугода клиент не совершал операций по счету, со следующего месяца начнет взиматься комиссионное вознаграждение”, - пояснили в банке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 октября важные изменения ожидают клиентов ещё двух белорусских банков - Беларусбанка и банка БелВЭБ . Первых ждёт изменение комиссии за зачисление на счета физических лиц безналичных денежных средств, вторых - изменения в условиях взимания абонентской платы, в частности, по пакетам линейки ВСЁ.

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