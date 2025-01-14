Беларусь запретила импорт продукции животноводства из Германии из-за вспышки ящура

Опубликовано: 14.01.2025 08:31 , Обновлено: 14.01.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сообщила, что РФ вслед за Беларусью ввела ограничения на поставки животноводческой продукции из Германии. Причиной стала первая за 35 лет в стране вспышка опасного вирусного заболевания — ящура. Подобные меры должны вступить в силу уже завтра, 15 января.

«В связи с регистрацией очага ящура в Германии и в целях предотвращения его заноса и распространения по территории России Россельхознадзор присоединяется к ограничительным мерам Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь, вводимым с 15 января 2025 года в отношении поставок животноводческой продукции немецкого происхождения», — сообщили в ведомстве.

Первая вспышка за 35 лет

Напомним, недавно в земле Бранденбург, рядом с Берлином, обнаружили первый за 35 лет случай ящура в Германии. Болезнь выявили в стаде водяных буйволов у местного фермера. Притом как именно они заразились, неизвестно. В связи с этим власти ввели 72-часовой запрет на перевозку животных, включая коров, свиней, овец, коз, верблюдов и лам. Также были закрыты два берлинских зоопарка.

[info_b]Ящур — высокозаразное вирусное заболевание, поражающее копытных животных, таких как коровы, свиньи и овцы, включая обитателей зоопарков. Болезнь не передаётся людям, но они могут быть её переносчиками через одежду, обувь или оборудование.

Интересно, что последняя вспышка ящура в ФРГ была зафиксирована в 1988 году, а в целом в Европе — в 2011.[/info_b]

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