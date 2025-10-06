Второй по мощности НПЗ в России остановил главную установку по производству бензина - Reuters

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Опубликовано: 06.10.2025 18:09 , Обновлено: 06.10.2025

Нефтеперерабатывающий завод в Киришах, который занимает второе место по объемам переработки в России, вынужден был отключить самую производительную на предприятии установку первичной переработки нефти.

Это произошло после атаки беспилотников, которые вызвали взрывы и пожар на НПЗ, утверждает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Агенство сослалось сразу на два источника в отрасли, которые предположили, что установку получится отремонтировать примерно за месяц. Но это в случае, если ВСУ не нанесут очередные удары.

Мощность пострадавшей установки составляет около 8 млн тонн нефти в год, или 160 тысяч баррелей в сутки, что составляет примерно 40% общей мощности завода, сообщили источники агентства.

[inf]Киришинефтеоргсинтез — нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши Ленинградской области России. Предприятие получает сырьё по трубопроводу из центров распределения в Ярославской области.

Киришский НПЗ по объемам переработки нефти уступает только НПЗ в Омске. В 2024 году завод переработал 17,5 млн тонн нефти — около 6,6% от общего объема нефтепереработки в России, сообщили источники Reuters. [/inf]

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