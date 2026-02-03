Беларусь стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию

Опубликовано: 03.02.2026 09:26 , Обновлено: 03.02.2026

Беларусь в 2025 году стала для России главным поставщиком рыбы и морепродуктов. Об этом свидетельствуют данные российского Союза предприятий, осуществляющих деятельность в сфере рыбного хозяйства ("Рыбный Союз"). Страна, которая даже не имеет выхода к морю, обошла на рынке соседней страны по объёму продаж Турцию, Китай и многие другие страны азиатского региона.

Согласно данным “Рыбного союза”, в 2025 году на долю белорусских поставщиков пришлось почти 16% российского импорта в натуральном выражении и 11% - в стоимостном. Пока это самые большие показатели среди иностранных поставщиков, однако статистика показывает, что Китай, оказавшийся по итогам года на втором месте рейтинга импортёров, наступает Беларуси на пятки.

Если сравнивать с 2024 годом, объём белорусского импорта рыбы и морепродуктов в Россию упал на 3% и на 8% - в денежном. Всего за год было продано порядка 112 тыс. тонн продукции на общую сумму в 336 млн долларов . Китай же за год, наоборот, нарастил объёмы поставок в Россию - на 14% в физическом выражении и на 11% - в денежном, до 96 тыс. тонн на общую сумму 410 млн долларов . То есть хотя китайские поставщики завезли продуктов меньше по весу, денег на этом они заработали больше.

Не исключено, что связано это с тем, какую именно рыбную продукцию Россия закупает в этих странах. По данным “Рыбного союза”, для Беларуси основные поставки приходятся на:

продукцию из сурими (то есть крабовые палочки),

пресервы из сельди,

икру мойвы,

слабосоленую форель,

копченую салаку и скумбрию,

пресервы из ракообразных и моллюсков.

Китай же в Россию помимо всё той же скумбрии, сайры поставляет также аквакультурную форель, сушеного кальмара, мороженые мидии, консервы из тунца и жареное филе угря.

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Кстати, по количеству заработанных денег на импорте в Россию Беларусь по итогам 2025 года не вошла даже в тройку. Так, Турция, которая по объёму импорта заняла третье место, заработала 482 млн долларов , продав 75 тыс. тонн продукции (в основном это мороженые и охлажденные аквакультурные форель, сибас и дорадо), а далёкая Чили, расположившаяся на четвертом месте по объёму, заработала 350 млн долларов , продав 64 тыс. тонн продукции (мороженые аквакультурные семга и кижуч, варено-мороженые мидии, мороженая скумбрия).

Напомним, в прошлом году генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси (НАН) по животноводству Александр Портной объявил, что белорусские учёные вывели собственные породы карпа. В настоящее время, по его словам, завершается селекция новой породы белорусского зеркального карпа с “улучшенным экстерьером”.

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