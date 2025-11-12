В НАН РБ вывели новую породу карпа с «улучшенным экстерьером»

Опубликовано: 12.11.2025 08:54 , Обновлено: 12.11.2025

Генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси (НАН) по животноводству Александр Портной 11 ноября объявил, что белорусские учёные вывели собственные породы карпа. В настоящее время, по его словам, завершается селекция новой породы белорусского зеркального карпа с "улучшенным экстерьером".

По словам Портного, во всех рыбохозяйственных организациях Беларуси уже разводят белорусские породы карпа. В чём именно заключается особенность “улучшенного экстерьера” новой породы, селекционный процесс по которой сейчас находится на завершающей стадии, специалист не уточнил.

Представитель НАН также рассказал на пресс-конференции в Минске о новом направлении в рыбохозяйственных организациях Беларуси - выращивании ценных видов рыб, таких как форель и осётр, в установках замкнутого водообеспечения. По словам Портного, в настоящее время ведётся разработка технологий и параметров выращивания этих видов.

В целом же белорусское животноводство, по словам Портного, сейчас перешло на “новый путь развития” и вышло на такой уровень продуктивности, которого в Беларуси “никогда ещё не было”.

“Аналогичных путей развития в мире немного, поэтому каждый шаг, который сегодня в животноводстве осуществляется, надо чётко выверить, и мы эту работу осуществляем”, - пояснил специалист, рассказывая о перспективных разработках белорусских учёных, которые внедряются в аграрном секторе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что его коллега из Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства Дмитрий Комлач накануне также упомянул об изобретение кондиционера для коровников с функцией “туманообразования”.

В НАН РБ объявили об изобретении кондиционера для коровников — «Туманообразование»