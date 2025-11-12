Подешевеет ли в Беларуси селёдка? В России оптовые цены упали до 32%

Опубликовано: 12.11.2025 09:57 , Обновлено: 12.11.2025

Российское федеральное государственное унитарное предприятие «Национальные рыбные ресурсы», подведомственное Федеральному агентству по рыболовству, зафиксировало резкое падение оптовой цены на селёдку в России. Особенно заметно подешевела атлантическая сельдь. Изучили статистику и сравнили с ситуацией в нашей стране - удастся ли белорусам сэкономить на селёдке под шубой к Новому году?

Согласно официальным данным “Нацрыбресурса”, которые привёл российский “КоммерсантЪ”, буквально за неделю оптовые цены на сельдь в России просели на 4,2–12,1%. В годовом разрезе падение цен оказалось ещё более впечатляющим:

средняя стоимость атлантической сельди упала на 32,7%,

средняя стоимость тихоокеанской сельди — на 11,5%.

Причиной такого падения оптовых цен на селёдку в федеральном агентстве называют рост поставок за счёт благоприятных условий промысла, а также слабый спрос и достаточно большие накопленные складские запасы. Так, согласно данным Росрыболовства, на 10 ноября в России было добыто 547,3 тыс. тонн сельди, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра выросла на 31,9%.

Поскольку сельдь относят к жирной рыбе с ограниченным сроком хранения, рыболовным хозяйствам крайне важно продавать её на переработку вовремя, что и вынуждает их снижать цены ради своевременного сбыта.

При этом резкого удешевления розничной цены селёдки, судя по официальным данным, пока не произошло. Поскольку цены на сырьё до их пор только росли, в самой России, согласно данным Росстата, средняя стоимость соленого филе сельди за год выросла 15,5% (данные за сентябрь 2025 года относительно сентября 2024 года).

Фото иллюстрационное

А что в Беларуси?

Для белорусского рынка именно Россия является главным поставщиком рыбы, в том числе, сельди. Согласно некоторым данным, в прошлом году объём экспорта рыбы из России в Беларусь превысил 85 тысяч тонн - это на 22% больше, чем в 2023 году.

Снижение оптовой цены на сырьё, разумеется, должно отражаться и на итоговой цене для потребителя - она как минимум не должна расти. Однако пока падение оптовых цен в России этой осенью на цене селёдки в Беларуси не отразилось.

Согласно официальным данным Белстата, цена на солёную сельдь за последний месяц хоть и незначительно, но подросла - на 1,5% , с 13,08 до 13,28 рубля за кило в среднем по Беларуси.

Если же сравнить цену на селёдку в октябре 2025 года со средней ценой годом ранее, подорожание составит почти 35% - в октябре 2024 года килограмм селёдки в Беларуси стоил в среднем 9,84 рубля.

С учётом снижения оптовых цен на сельдь в России, можно ожидать некоторого замедления роста цен на эту рыбу в Беларуси, однако общемировые тенденции в этой области в целом обратные - предложение с учётом вводимых ограничений на вылов рыбы сокращается, а давление со стороны регулирующих органов, наоборот, усиливается.

Так, как ранее сообщал Telegraf.news, уже в следующем году должны вступить в силу новые ограничения на вылов рыбы в Балтийском море, а также для скумбрии. Еврокомиссия также предложила значительно сократить вылов сельди и тресковых.

В России цены на рыбу выросли на 28%. А что у нас и к чему готовиться белорусам?