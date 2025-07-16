Беларусь решила взять кредит у Китая на 30 млн долларов на 15 лет. На что?

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Опубликовано: 16.07.2025 07:59 , Обновлено: 16.07.2025

Беларусь решила взять льготный кредит у Экспортно-импортного банка Китая на 221 млн китайских юаней (в эквиваленте чуть больше 30 млн долларов). Соответствующее распоряжение дал Совет министров Беларуси, одобрив проект кредитного соглашения. Узнали, на что должны пойти кредитные ресурсы.

Согласно постановлению Совмина №381 от 14 июля 2025 года, льготный правительственный кредит будет направлен на реализацию очередного инвестиционного проекта, а именно - на развитие первой очереди центральной части индустриального парка “Великий камень”. Новая порция кредитных средств, согласно одобренному правительством проекту, должна быть выделена Минску в 2025–2028 годах .

Правительственный кредит, согласно проекту белорусско-китайского соглашения, будет выделен на 15 лет на льготных условиях (в чём именно они заключаются, в тексте постановления Совмина, опубликованного 16 июля на Национальном правовом портале, не уточняется).

Пока правительство лишь поручило Министерству финансов провести предметные переговоры по проекту кредитного соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, “не имеющие принципиального характера”. На подписание самого кредитного соглашения в случае достижения договоренности с китайской стороной также уполномочили Минфин.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в августе прошлого года во время визита премьера Государственного совета Китая Ли Цяна в Беларусь стороны подписали “весомый пакет документов” в сфере торговли, инвестиций, научно-технического взаимодействия, промышленности. Это в том числе, по информации правительства Беларуси, пять промышленных проектов на сумму около 1 млрд долларов.

Беларусь и Китай начали 5 промышленных проектов на сумму около $1 млрд

А уже в январе 2025 года правительство Беларуси одобрило проект рамочного соглашения с Китаем о предоставлении нового льготного кредита.

Беларусь начала переговоры с Китаем о новом льготном кредите