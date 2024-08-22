Беларусь и Китай начали 5 промышленных проектов на сумму около $1 млрд

Опубликовано: 22.08.2024 20:39 , Обновлено: 22.08.2024

Во время визита премьера Государственного совета Китая Ли Цяна в Беларусь 22 августа стороны подписали "весомый пакет документов" в сфере торговли, инвестиций, научно-технического взаимодействия, промышленности. Это в том числе, по информации правительства Беларуси, пять промышленных проектов на сумму около $1 млрд.

Как сообщили в Telegram-канале Совмина, всего в рамках визита в Доме правительства подписали 17 документов, еще 11 - раньше. Стороны дали старт созданию пяти центров, в том числе по развитию традиционной китайской медицины, сотрудничеству в области геологических наук, трансферта технологий государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также филиала Национальной академии наук (НАН) Беларуси в Китае.

Фото: БелТА

По информации Совмина, Беларусь и Китай подписали два плана углубленного сотрудничества между Минской областью и китайским городом Чунцин, Могилевской областью и провинцией Шэньси.

“В стадии совместного согласования - 12 промышленных проектов на сумму $2 млрд”, - рассказали в правительстве.

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Как передало агентство БелТА, стороны подписали межправительственное соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций, которое предполагает создание зоны свободной торговли услугами между двумя странами. В план сотрудничества с Чунцином вошли:

производство реагентов и оборудования для диагностики,

выпуск беспилотников,

автомобильных сидений,

препаратов традиционной китайской медицины,

сборка промышленных роботов,

комплексная логистика.

Фото: БелТА

Как сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, “Китай – второй после Российской Федерации внешнеторговый партнер Беларуси”. “Со времени установления дипломатических отношений между нашими странами двусторонний товарооборот вырос более чем в 140 раз, а в 2023 году достиг рекордных $7,7 млрд», - отметил Головченко.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 4 июля 2024 года в Астане (Казахстан), где проходило заседание Совета глав государств — членов ШОС, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Помимо официальной двусторонней встречи, на которой Лукашенко выразил китайскому лидеру благодарность “за колоссальную поддержку Беларуси на пути к членству в ШОС”, состоялась и вторая, неофициальная встреча Лукашенко и Си Цзиньпина.

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