Беларусь потребовала от России компенсации из-за переноса запуска БелАС

Опубликовано: 31.10.2023 13:36 , Обновлено: 31.10.2023

Беларусь "поставила вопрос о компенсациях" перед Россией из-за "нарушения" сроков ввода в эксплуатацию Белорусской атомной станции (БелАЭС). Об этом 31 октября заявил Александр Лукашенко.

“У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было”, — передает его слова пресс-служба.

Заслушивая доклад о БелАЭС, Лукашенко подчеркнул, что ответственность за “нарушение сроков ввода станции” несет Россия. Он отметил, что РФ сделала 2 предложения:

“варианты по цене на свежее ядерное топливо как для для своих станций”

гарантийный срок на пять лет [на основные узлы].

“Это вы мне сегодня расскажете, удовлетворяет ли это белорусскую сторону и достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны”, — спросил он у чиновников.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Второй энергоблок только подключили к сети 13 мая 2023 года, а 24 октября 2023 года МЧС выдало лицензию на его промышленную эксплуатацию.

Второй энергоблок БелАЭС получил лицензию на промышленную эксплуатацию

Ранее Телеграф писал, что в феврале 2023 года правительство России продлило еще на год начало выплаты Беларусью кредита на сооружение БелАЭС.

Россия перенесла еще на год выплату кредита на БелАЭС