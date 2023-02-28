Россия перенесла еще на год выплату кредита на БелАЭС

Опубликовано: 28.02.2023 10:34 , Обновлено: 28.02.2023

Правительство России продлило еще на год начало выплаты Беларусью кредита на сооружение БелАЭС. Об этом сказано в соответствующем распоряжении.

В документе правительство РФ одобрило протокол о внесении изменений в соглашение Беларуси и России о кредите.

Согласно нему, «кредит на БелАЭС используется Беларусью в 2011-23 года», а его погашение начнется через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2024 года и и будет производиться 30 равными долями каждые 6 месяцев.

При этом установлено, что выплачивать кредит нужно в российских рублях по курсу Центробанка.

Отметим, что начало сроков погашения переносили уже несколько раз. В прошлый раз периода использования кредита продлили на 2 года — до конца 2022-го; а перенос даты начала погашения основного долга по кредиту перенесли с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. А еще заменили смешанную процентную ставку по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

Напомним, первое пробное включение второго энергоблока БелАЭС планируют совершить в марте-апреле 2023 года, сообщали в Минэнерго. А его ввод в промышленную эксплуатацию — во втором полугодии.