"Белагропромбанк" предупредил о сбоях в мобильном приложении. Что случилось?

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Опубликовано: 16.01.2025 09:54 , Обновлено: 16.01.2025

В четверг утром, 16 января, в пресс-службе "Белагропромбанка" сообщили о временных сбоях в работе мобильного приложения. По словам представителей финансового учреждения, это связано с обновлением программного обеспечения.

Для совершения необходимых операций клиентам банка предложили воспользоваться системой “Интернет-банкинг”. В то же время как долго будет недоступно мобильное приложение, в “Белагропромбанке” не уточнили, зато принесли извинения за “временные неудобства” и поблагодарили “за понимание”.

Обновлено Спустя несколько часов в пресс-службе сообщили о восстановлении работоспособности приложения.

К слову, ранее «Белагропромбанк» поднял процентные ставки для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным банковским вкладам в белорусских и российских рублях. В пресс-службе финансового учреждения отметили, что доходность некоторых из них выросла до 15%. Ранее подобные решения приняли и в других банках.

До 15%. Ещё один банк Беларуси повысил проценты по вкладам в рублях

Также мы рассказывали, что в “Беларусбанке” объяснили, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую, и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на приём каких банкнот “нет никаких ограничений”. По словам представителей банка, в последнее время в Интернете появилось много слухов и домыслов, поэтому специалисты решили расставить все точки над i.

Можно ли обменять старые доллары на новые? В «Беларусбанке» объяснили, на приём каких купюр «нет ограничений»