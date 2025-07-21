Белагропромбанк пообещал «исключить негативное влияние» санкций ЕС на клиентов

Опубликовано: 21.07.2025 11:08 , Обновлено: 21.07.2025

В пресс-службе Белагропромбанка 21 июля прокомментировали ограничительные меры, введенные Европейским союзом в отношении Беларуси в рамках 18-го пакета антироссийских санкций. В компании пообещали исключить их "негативное влияние" на клиентов.

Руководство финансового учреждения выразило сожаление по поводу принятия ограничительных мер в отношении Беларуси со стороны ЕС и назвало введённые ограничения “необоснованными”.

В компании подчеркнули, что сам банк в своей деятельности “руководствуется только добросовестными практиками и нацелен на исполнение принятых на себя обязательств”.

“Банком проведена вся необходимая работа по исключению негативного влияния ограничений на клиентов. Белагропромбанк продолжит свою деятельность по предоставлению всего спектра услуг своим клиентам”, - заверили в компании.

Ранее Telegraf.news рассказал, что новые ограничения в виде запрета на транзакции в рамках 18-го пакета санкций ЕС коснулись тех белорусских банков, которые ранее уже были отключены от системы SWIFT. Это Белинвестбанк, Белагропромбанк, Банк “Дабрабыт” и Банк развития. Кроме того, запрет распространяется и на “определённые белорусские кредитные организации и их белорусские дочерние компании”, которые уже находятся под санкциями. При этом в решении предусмотрены исключения для функционирования дипломатических представительств, а также для сделок, связанных с выводом инвестиций или сворачиванием бизнеса в Беларуси.

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Российские эксперты и политики уже оценили силу 18-го пакета санкций, который с трудом одобрил Евросоюз. И если в Евросоюзе его уже назвали самым “жёстким”, то в РФ считают “тяжёлым ударом”.

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