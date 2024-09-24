"Белагропромбанк" поднял ставки по 7 кредитам. На сколько выросли программы на жильё и авто?

Опубликовано: 24.09.2024 17:38 , Обновлено: 24.09.2024

"Белагропромбанк" объявил о повышении процентных ставок по 7 кредитным программам для физических лиц, включая продукты на авто и недвижимость. К слову, пару недель назад об аналогичном решении, которое затронуло сразу 12 кредитов, сообщили в "Беларусбанке".

Начиная со вторника, 24 сентября, при заключении новых кредитных договоров будут действовать следующие ставки, сообщили в “Белагропромбанке”:

программа «Большие возможности»: 17,71% годовых (основная ставка, выросла на 0,71 п.п.); 14,8% и 15,5% годовых (ставка грейс-периода, увеличилась на 0,8 п.п. и на 1,5 п.п. онлайн и офлайн соответственно); программа «Овердрафт»: 15,2% годовых (основная ставка, выросла на 0,5 п.п.); программа «Рефинансирование потребительских кредитов»: 17,71% годовых (основная ставка, выросла на 0,71 п.п.); 15,5% годовых (ставка грейс-периода, увеличилась на 1,25 п.п.); программа «Рефинансирование кредитов на недвижимость»: 17,71% годовых (основная ставка, выросла на 0,71 п.п.); 15,5% годовых (ставка грейс-периода, увеличилась на 1,25 п.п.); программа «На строительство жилья»: 17,71% годовых (основная ставка, выросла на 0,71 п.п.); 15,5% годовых (ставка грейс-периода, увеличилась на 1,25 п.п.); программа «На автомобиль»: 17,71% годовых (основная ставка, выросла на 0,71 п.п.); 15,5% годовых (ставка грейс-периода, увеличилась на 1,25 п.п.); программа «На электромобиль» – 17,51% годовых (основная ставка, выросла на 1,51 п.п.); 14,5% годовых (ставка грейс-периода, увеличилась на 3 п.п.).

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На что подняли ставки в “Беларусбанке”?

Программа «На потребительские нужды до 5 лет» и «На потребительские нужды до 5 лет без поручителей»: 15,2% (минимальная ставка), 15,9% (максимальная ставка) и 15,5% годовых (ставка грейс-периода); программа «Партнёр Online»: 7%, 9% и 10% для вариантов со сроком кредитования 7-9, 10-12 и 13-24 месяцев соответственно; программа «Для участников Клуба «Леди»: 15% годовых (при оформлении офлайн, в случае онлайн — 14,3%); программа «Удачное обновление (рефинансирование)»: 15,9%; программа «Рефинансирование ипотеки»: 15,4%; программа «Лёгка ехаць»: 15,75% годовых (ставка по окончании грейс-периода); программа «На приобретение автомобиля»: 15,9% (ставка по окончании грейс-периода) и 14,5% (ставка грейс-периода); программа «На приобретение электромобиля»: 14% (ставка по окончании грейс-периода) и 13% годовых (ставка грейс-периода); программа «На приобретение жилья»: 15,4%; программа «Время строить»: 15% годовых (ставка по окончании грейс-периода); программа «Стройдом»: 15,4% годовых (общие условия). программа «Ипотека Экспресс”: 16%годовых (для льготников — 12,5%).

Ранее Telegraf.news писал, что банк “Дабрабыт” запустил кредит на товары отечественного производства под 4% годовых. В финансовом учреждении сообщили, что максимальная сумма составляет 12 тысяч рублей на все позиции, кроме домокомплектов (в этом случае банк готов выдать кредит в размере до 20 тысяч белорусских рублей). К слову, на похожих условиях достаточно давно белорусам выдаёт деньги и государственный “Беларусбанк”.

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