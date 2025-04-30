Банки предупредили белорусов об изменениях с картами. Где разрешили больше снимать без комиссии, а где ввели 4% и отменили бонусы?
Один из системообразующих банков Беларуси 2-й категории "МТБанк" сообщил, что со 2 июня повысил лимит для снятия наличных с его карт в банкоматах других банков без взимания комиссии. Если раньше было максимум 200 рублей, то с лета можно будет снять 500 рублей в месяц.
Речь идёт о карточках:
- Кактус (в белорусских рублях),
- PayOkay (подключенная с 7 июня 2021),
- Шоппер,
- Белкарт,
- Халва Плюс (в белорусских рублях),
- Hello, world!,
- Visa Platinum и Visa Gold в рублях,
- зарплатные карточки Партнерская сеть.
В то же время, “МТБанк” уточнил, что лимиты не касаются банкоматов Белгазпромбанка, который является партнером финучреждения.
Там же предупредили, что со 2 июня 2025 года за снятие наличных по картам МТБанка в банкоматах Белинвестбанка будет взиматься комиссия:
- по карточкам в BYN — 4%, минимум 7 рублей;
- по карточкам в USD — 4%, минимум 4 доллара;
- по карточкам в EUR — 4%, минимум 4 евро.
«Работа мечты» — График Беларусбанка в Борисове удивил количеством выходных
Впрочем, снимать без комиссий и без ограничений в любых банкоматах Беларуси можно будет клиентам МТБанка, которые получают зарплату на карточки (Simple и Открытая сеть), пользуются карточками с базовыми условиями обслуживания, пенсионной карточкой, и премиальными Prime и Prime line.
“Все по максимуму” всё?
Тем временем, другой системообразующий банк БелВЭБ сообщил, что с 15 мая 2025 года закроет рекламную акцию «Без границ с Банком БелВЭБ» для владельцев пакета услуг «Все по максимуму».
“В связи с окончанием срока действия акции документы для компенсации расходов за посещение бизнес-залов и поездки в такси в/из аэропортов можно предоставить в Банк не позднее 15.05.2025”, - сообщили в банке.
Там же посоветовали своим клиентам уже с апреля 2025 года бесплатно выпустить карточки Белкарт Максимум, которая включает следующие привилегии для путешествий:
бесплатные посещения бизнес-залов аэропортов по всему миру;
- приоритетный сервис в Национальном аэропорту Минск: безлимитный Fast Track и регистрация на рейс в приоритетном порядке, упаковка багажа (1 раз в год);
- консьерж-сервис 24/7;
- трансфер в/из «Национального аэропорта Минск» со скидкой 25%;
- специальные предложения от партнеров Белкарт.
Ранее Telegraf.news писал, что в Альфа Банке предупредили, что могут заблокировать карты белорусов, которые поехали за границу. Там рассказали, что просят сообщать о таких поездках. Это объяснили дополнительной защитой от блокировки карты, если по ней зафиксируют “подозрительные операции”.
Могут заблокировать карту? Один из банков рассказал белорусам, зачем спрашивают про поездки за границу