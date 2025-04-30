Банки предупредили белорусов об изменениях с картами. Где разрешили больше снимать без комиссии, а где ввели 4% и отменили бонусы?

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Опубликовано: 30.04.2025 16:53 , Обновлено: 30.04.2025

Один из системообразующих банков Беларуси 2-й категории "МТБанк" сообщил, что со 2 июня повысил лимит для снятия наличных с его карт в банкоматах других банков без взимания комиссии. Если раньше было максимум 200 рублей, то с лета можно будет снять 500 рублей в месяц.

Речь идёт о карточках:

Кактус (в белорусских рублях),

PayOkay (подключенная с 7 июня 2021),

Шоппер,

Белкарт,

Халва Плюс (в белорусских рублях),

Hello, world!,

Visa Platinum и Visa Gold в рублях,

зарплатные карточки Партнерская сеть.

В то же время, “МТБанк” уточнил, что лимиты не касаются банкоматов Белгазпромбанка, который является партнером финучреждения.

Там же предупредили, что со 2 июня 2025 года за снятие наличных по картам МТБанка в банкоматах Белинвестбанка будет взиматься комиссия:

по карточкам в BYN — 4%, минимум 7 рублей; по карточкам в USD — 4%, минимум 4 доллара; по карточкам в EUR — 4%, минимум 4 евро.

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Впрочем, снимать без комиссий и без ограничений в любых банкоматах Беларуси можно будет клиентам МТБанка, которые получают зарплату на карточки (Simple и Открытая сеть), пользуются карточками с базовыми условиями обслуживания, пенсионной карточкой, и премиальными Prime и Prime line.

“Все по максимуму” всё?

Тем временем, другой системообразующий банк БелВЭБ сообщил, что с 15 мая 2025 года закроет рекламную акцию «Без границ с Банком БелВЭБ» для владельцев пакета услуг «Все по максимуму».

“В связи с окончанием срока действия акции документы для компенсации расходов за посещение бизнес-залов и поездки в такси в/из аэропортов можно предоставить в Банк не позднее 15.05.2025”, - сообщили в банке.

Там же посоветовали своим клиентам уже с апреля 2025 года бесплатно выпустить карточки Белкарт Максимум, которая включает следующие привилегии для путешествий:

бесплатные посещения бизнес-залов аэропортов по всему миру;

приоритетный сервис в Национальном аэропорту Минск: безлимитный Fast Track и регистрация на рейс в приоритетном порядке, упаковка багажа (1 раз в год);

консьерж-сервис 24/7;

трансфер в/из «Национального аэропорта Минск» со скидкой 25%;

специальные предложения от партнеров Белкарт.

Ранее Telegraf.news писал, что в Альфа Банке предупредили, что могут заблокировать карты белорусов, которые поехали за границу. Там рассказали, что просят сообщать о таких поездках. Это объяснили дополнительной защитой от блокировки карты, если по ней зафиксируют “подозрительные операции”.

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