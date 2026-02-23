Банк «запретил» белорусам передавать жёнам и мужьям свои банковские карты

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Опубликовано: 23.02.2026 14:02 , Обновлено: 23.02.2026

Обычная для подавляющего большинства белорусских семей история «На, расплатись моей картой» оказалась под запретом. МТБанк предупредил, что согласно официальным правилам, передавать свою банковскую карту нельзя даже самым близким людям.

«А вы знали, что использование карты мужа — это преступление? Ничего личного — это душная рубрика про правила!» — шутливо сообщил в своём официальном Telegram-канале МТБанк. А затем уже полностью серьёзно напомнил, что банковская карта принадлежит банку и выдаётся во временное пользование по договору.

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«Когда вы передаёте кому-то карту, то нарушаете договор. Ещё к индивидуальному пользованию относят ПИН-код, CVC, СМС-пароли», — сообщили в банке.

Там пояснили, что передавать карту нужно друзьям и родственникам только вместе с официальной доверенностью на право использования. Сложная история.

В банке посоветовали всё-таки выпускать ещё одну карту к счёту, которая официально будет записана на жену или мужа. Также можно просто переводить деньги на счёт супругов, к которым привязаны их собственные карты.

Ранее мы писали, что белорусским банкам разрешили отклонять операции, связанные с оплатой лотерейных ставок, по картам некоторых белорусов. Соответствующий указ 20 февраля подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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