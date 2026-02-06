«Тестовые списания» денег при пополнении карты заметили в банкоматах крупного белорусского банка

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Опубликовано: 06.02.2026 11:26 , Обновлено: 06.02.2026

В банкоматах "Беларусбанка" заметили новую операцию, которая теперь предшествует пополнению карты наличными. Теперь перед этим банкомат предлагает клиенту провести "тестовую" операцию по зачислению наличных.

О новой функции, появившейся в некоторых банкоматах после очередного обновления системы, рассказали клиенты банка в Threads.

“В первый раз такое вижу”, - написала пользовательница соцсети и поделились фото информационного сообщения, которое появилось на экране банкомата, когда она пыталась пополнить свой счёт наличными.

Просто “скормить” устройству банкноты девушке не удалось. Сначала банкомат потребовал провести “тестовую операцию” - пополнить карту на 10 копеек и тут же их списать. Так устройство предложило проверить саму “возможность пополнения” карты клиента.

В банке о нововведении пока ничего не рассказывали, но в комментариях белорусы рассказали, что уже сталкивались с такой практикой.

“У меня вчера так же было, они закинули 10 копеек и сразу же списали”, - рассказала одна из участниц дискуссии.

“Пополняла недавно в 3-й раз. Это, видимо, связано с зачислением купюр - принять принял, но бывает может и не зачислить на карту”, - поделилась своим опытом другая.

“Без паники господа. Это банк так проверяет вас, что вы - это вы. Банк начислит эти 10 копеек и сразу же спишет их, вы даже их не заметите”, - написал ещё один.

Сама автор поста после звонка в банк подтвердила их слова: “В общем, “Беларусбанк” сказал, что это система обновилась и теперь будет так, всё ок”.

Отметим, что схему с “проверкой карты” не так давно начали использовать в Беларуси и мошенники. Тогда они присылали клиентам банка на телефон запрос на якобы официальную проверку статуса и работоспособности карты. На деле же клиентам рассылали “фишинговую” ссылку на сторонний ресурс, так что при малейших подозрениях на мошенничество, действительно, безопаснее будет перестраховаться.

Поэтому если вы получаете на телефон сообщение о проведении какой-то тестовой операции, но сами эту операцию не запрашивали и вообще даже не находитесь рядом с банкоматом, вероятнее всего, это мошенничество. В этом случае не стоит соглашаться на продолжение операции и уж точно не стоит вводить никаких запрашиваемых данных, переходить куда-то по ссылкам.

В таких случаях надёжнее будет напрямую связаться со своим банком, как это сделала автор поста - либо по телефону горячей линии, либо через официальный сайт и сообщить о подозрительном сообщении в службу безопасности вашего банка, а если потребуется - и в правоохранительные органы.