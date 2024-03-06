Банк «Решение» решил закрыть счета некоторых белорусов

Опубликовано: 06.03.2024 12:44 , Обновлено: 06.03.2024

На официальном сайте банка «Решение» появилась информация для клиентов – держателей банковских карточек. Для некоторых категорий. Чьи счета переведут в статус «неподвижные» и как вернуть «зависшие» деньги?

Банк уведомил о том, что 8 апреля будут проведены работы по закрытию текущих (расчетных) счетов с использованием банковских платежных карточек со статусом «без движения» – в соответствии с пунктом 10.7.2. условий договора об использовании карточки, заключаемого с физическими лицами.

По информации банка, закрытию подлежат счета без движения денежных средств, по которым истек срок действия банковской платежной карточки и остатки на балансе счетов составляют менее 100 белорусских рублей, а также 100 долларов и евро. Указанные счета переводятся в статус «неподвижные», уведомили в банке.

[inf]Статус «без движения» в терминологии банков относится к состоянию банковской платежной карточки, когда на ней отсутствуют какие-либо финансовые операции за определенный период времени. Это означает, что с момента последней транзакции на карте не было никаких действий, связанных с переводом денежных средств, оплатой товаров или услуг, снятием наличных и т.д.[/inf]

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Как вернуть деньги?

Получить остатки денежных средств с неподвижных счетов можно в течение пяти лет по требованию владельца, сообщили на портале банка «Решение». И уточнили, что «средства выдаются не позднее следующего банковского дня после предъявления такого требования, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь».

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