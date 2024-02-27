Как белорусам вернуть деньги с заблокированных QIWI-кошельков? Объяснили в банке

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Опубликовано: 27.02.2024 09:43 , Обновлено: 02.04.2024

В российском "КИВИ Банке", у которого отобрали лицензию в России, рассказали, как могут вернуть свои деньги вкладчики, чьи средства оказались замороженными на виртуальных QIWI-кошельках. Агентство по страхованию вкладов, которое назначила временная администрация банка, выявила в общей сложности 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой 4,4 млрд российских рублей (около 47 млн долларов в эквиваленте).

В Агентстве по страхованию вкладов озвучили следующие общие суммы вкладов на QIWI-кошельках:

277 млн российских рублей на 1,3 млн анонимных кошельков (то есть с лимитом примерно в 160 долларов);

2,35 млрд российских рублей на 7,15 млн кошельков с упрощенной идентификацией (то есть с лимитом примерно в 640 долларов);

1,76 млрд российских рублей на 0,87 млн кошельков с полной идентификацией клиента (то есть с лимитом примерно в 6,5 тыс. долларов).

В банке отметили, что средний размер остатка на виртуальных кошельках всех категорий составляет не более 22 долларов. Сколько именно кошельков принадлежат гражданам Беларуси, там не уточнили. Для возврата этих средств клиентам агентство разработало упрощенную процедуру подачи требований, которое можно будет оформить через личный кабинет платежного сервиса QIWI. В нём клиенту необходимо будет указать следующие данные:

Ф.И.О. и дату рождения,

реквизиты документа, удостоверяющего личность,

почтовый адрес и контактные данные,

платежные реквизиты для перечисления средств,

номер кошелька и сумму остатка в нем,

справку мобильного оператора, подтверждающую, что номер, на который оформлен QIWI-кошелек, принадлежит клиенту.

По предварительной информации Агентства, у “КИВИ Банка” достаточно активов для того, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами, в том числе - вернуть деньги всем владельцам электронных кошельков. Начать выплаты страхового возмещения вкладчикам в организации пообещали не позднее 6 марта 2024 года или “в более ранний срок по решению правления Агентства”. К этому времени на официальном сайте банка пообещали опубликовать соответствующее объявление о точном времени и месте начала выплат.

Напомним, Центробанк России отозвал лицензию и у акционерного общества «КИВИ Банк» 21 февраля. Оператора популярной платежной системы «QIWI Кошелек» обвинили в нарушении местного законодательства, в том числе, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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