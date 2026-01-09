Альфа-Банк предупредил белорусов об очередных проблемах с INSNC

Опубликовано: 09.01.2026 11:06 , Обновлено: 09.01.2026

Белорусский Альфа-Банк, попавший под западные санкции, продолжает испытывать проблемы со своими мобильными приложениями для iOS. 9 января в банке признали, что приложение INSNC для айфонов перестало получать push-уведомления.

[inf]Push-уведомления (от англ. push notification) — это всплывающие сообщения от приложений, которые появляются на экране смартфона даже когда приложение не запущено.[/inf]

В Альфа-Банке настаивают, что проблема временная и частичная. Но когда она будет исправлена, не уточнили.

«Если к вашей карте были подключены пуши — не отключайте их. После любой операции от 15 BYN в течение 5 минут вы будете получать БЕСПЛАТНОЕ СМС», — придумали решение в банке.

А вот если при покупке в интернете клиентам нужен код 3D-Secure, то он придёт по СМС в течение 30 секунд, пообещали в Альфа-Банке. Также его можно будет посмотреть напрямую в INSNC в разделе «Диалоги» → «Уведомления» → «Push-уведомления».

Если же кто-то хочет получать СМС про все операции, даже на сумму меньше 15 рублей, то нужно подключить услугу «Альфа Чек».

«Продолжаем активно работать над тем, чтобы вернуть наше приложение обратно в стор (App Store) — будем держать вас в курсе, пожелайте нам удачи», — попросили в банке своих клиентов.

Напомним, что белорусский Альфа-Банк сообщил 31 декабря о новогоднем неприятном сюрпризе — компания Apple уведомила банк об удалении всех его приложений из App Store (каталога приложений, которые можно установить на iPhone и iPad).

Приложение INSNC белорусского Альфа-Банка исчезло из App Store. Что делать?

Однако основные проблемы у банка начались ещё в ноябре. Пресс-служба белорусского Альфа-Банка тогда подтвердила, что попала под действие 19-го пакета санкций Европейского союза против России, и разъяснила, как это повлияет на их работу.

Официально санкционные ограничения заработали 2 декабря.

Альфа-Банк предупредил белорусов о «точечных проблемах» из-за санкций ЕС. Что с картами?