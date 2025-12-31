Приложение INSNC белорусского Альфа-Банка исчезло из App Store. Что делать?

Опубликовано: 31.12.2025 14:42 , Обновлено: 31.12.2025

Белорусский Альфа-Банк сообщил, что компания Apple уведомила банк об удалении всех его приложений из App Store (каталога приложений, которые можно установить на iPhone и iPad).

Речь идёт о приложениях:

INSNC (а также старое приложение InSync),

Альфа Бизнес Мобайл 2.0.

В банке со ссылкой на американскую компанию уточнили, что удаление «временное» и связано с санкциями.

Что теперь делать?

В Альфа-Банке попросили тех белорусов, у кого уже установлены приложения, не удалять их. Потому что скачать заново уже не получится.

Для тех, у кого на телефоне INSNC или «Альфа Бизнес» не было, но очень хочется поставить, остались только два способа:

Зайти на веб-версию INSNC; Воспользоваться Альфа Бизнес Онлайн.

Тем временем в банке заверили, что аналогичные приложения для Android и Huawei «по-прежнему находятся в сторах (магазинах приложений) и стабильно работают».