Приложение INSNC белорусского Альфа-Банка исчезло из App Store. Что делать?
Белорусский Альфа-Банк сообщил, что компания Apple уведомила банк об удалении всех его приложений из App Store (каталога приложений, которые можно установить на iPhone и iPad).
Речь идёт о приложениях:
- INSNC (а также старое приложение InSync),
- Альфа Бизнес Мобайл 2.0.
В банке со ссылкой на американскую компанию уточнили, что удаление «временное» и связано с санкциями.
Что теперь делать?
В Альфа-Банке попросили тех белорусов, у кого уже установлены приложения, не удалять их. Потому что скачать заново уже не получится.
Для тех, у кого на телефоне INSNC или «Альфа Бизнес» не было, но очень хочется поставить, остались только два способа:
- Зайти на веб-версию INSNC;
- Воспользоваться Альфа Бизнес Онлайн.
Тем временем в банке заверили, что аналогичные приложения для Android и Huawei «по-прежнему находятся в сторах (магазинах приложений) и стабильно работают».
«Сегодня не будем нарезать оливье, а изо всех сил постараемся подать апелляции и разобраться в ситуации. Будем держать вас в курсе», – пообещали в банке.