Адвокат объяснила, положена ли двойная оплата белорусам за работу 23 февраля

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Опубликовано: 18.02.2025 11:22 , Обновлено: 18.02.2025

Житель столицы обратился в редакцию одной из белорусских газет с вопросом, положена ли ему двойная оплата за работу 23 февраля. Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук расставила все точки над i в этом вопросе.

Увы, никаких доплат за работу 23 февраля белорусам не положено. По словам специалиста, за каждый час работы в государственные праздники, праздничные (ч. 1 ст. 147 ТК РБ) и выходные дни сверх зарплаты, начисленной за указанное время, производится доплата работникам со сдельной оплатой труда – не ниже сдельных расценок; работникам с повременной оплатой труда – не ниже часовых тарифных ставок и окладов.

При этом Кристина Якута-Марчук обратила внимание, что в ч. 1 ст. 147 ТК РБ речь идёт про государственные праздники и праздничные дни, которые объявлены нерабочими. Однако 23 февраля в Беларуси не является государственным праздником, а считается хоть и праздничным, но обычным рабочим днём. Именно поэтому оплата труда производится так же, как и за другие рабочие дни, передала газета “Аргументы и факты”.

Ранее Telegraf.news писал, что наверняка многих из нас интересовал вопрос, можно ли не использовать перерыв для обеда и уходить с работы пораньше. Адвокат юридической консультации Партизанского района Минска Андрей Марусев объяснил нюансы законодательства.

Можно ли работать без обеда и уходить пораньше? Адвокат объяснил белорусам

Также мы рассказывали, что житель Могилёва обратился в редакцию одной из белорусских газет и поинтересовался, можно ли обедать на рабочем месте. По его словам, несмотря на то, что в офисе для этого есть специально оборудованная комната, во время перерыва там слишком много людей, поэтому он и вынужден есть за компьютером. Все точки над i в этом вопросе расставил адвокат.

Имеет ли право сотрудник обедать на рабочем месте? Белорусский адвокат объяснил