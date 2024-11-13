А что по зарплате? Служба занятости рассказала о самых востребованных вакансиях в Минске

Опубликовано: 13.11.2024 15:56 , Обновлено: 13.11.2024

Комитет по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома назвал самые востребованные профессии в ноябре текущего года. По данным ведомства, за 10 месяцев за трудоустройством в службу занятости обратились 11,3 тысяч белорусов, а больше всего нанимателей — 60% — нуждались в людях именно рабочих специальностей.

Конкретные цифры о потребности в кадрах для столицы на начало ноября в ведомстве не привели, но рассказали, что самыми дефицитными сферами в Минске стали:

промышленность – 28% вакансий от их общего числа по городу (операторы станков с программным управлением, слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники, слесари-сборщики бытовой техники, токари, фрезеровщики, электромонтёры);

здравоохранение и социальные услуги – 14%;

торговля и общественное питание – 10% (повара, продавцы, контролёры-кассиры, официанты, мойщики посуды);

образование – 9%;

транспорт и строительство – по 8% (каменщики, маляры, штукатуры, электрогазосварщики, водители автомобилей и троллейбусов, водители погрузчиков,

Если говорить о сфере жилищно-коммунального хозяйства, куда также часто ищут работников, то предприятия предлагают такие вакансии как: слесарь-сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, уборщик территорий и др.

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Тем временем, по данным ведомства, свой ТОП популярных профессий сложился и среди специалистов. В него вошли, например, врачи и медсёстры, учителя и воспитатели, работники культуры, инженеры разных профилей, финансисты, руководители организаций и их структурных подразделений, а также специалисты в различных сферах.

Какие зарплаты предлагают?

Недавно Минский тракторный завод позвал на работу более 2000 белорусов, предложив зарплаты до 3000 рублей. Предприятие находилось в поисках как работников с высшим образованием, так и тех, у кого имеется диплом о среднем специальном или профессионально-техническом. Среди вакансий — кузнецы, наладчики оборудования, формовщики, водители-испытатели, машинисты и многие другие.

Самая прибыльная вакансия, которую среди прочих опубликовали на сайте государственной службы занятости, — наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. В описании сказано, что на данную позицию МТЗ готов взять сразу 44 человека. Взамен на зарплату в 3000 рублей (до вычета налогов или после, — непонятно) работодатель предложил две смены и постоянный характер труда. Среди требований — общее среднее или среднее специальное образование, 4-8 тарифный разряд и… всё.

Аналогичную зарплату на столичном предприятии пообещали обрубщику. Наниматель находится в поисках 14 претендентов на должность и требует всего лишь общее образование, то есть школу. При этом у белоруса должен быть 3-5 тарифный разряд и желание работать в три смены. Кроме того, на МТЗ пообещали постоянный характер труда — не подработку.

Третья в списке вакансий с максимальным заработком на Минском тракторном заводе — сталевар электропечи. Должность, на которую готовы взять 8 человек, подразумевает гибкий график и зарплату в пределах 2900 белорусских рублей. У потенциального кандидата должен быть 4-8 разряд и среднее специальное или общее среднее образование.

Зарплата — до 3000 рублей. МТЗ позвал на работу более 2000 белорусов. Кем можно устроиться без «вышки»?