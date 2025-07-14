Продавец назвала три скидки, которые влияют на цену на WB. Когда самое выгодное время для покупки?

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Опубликовано: 14.07.2025 16:19 , Обновлено: 14.07.2025

Один из продавцов, работающих с торговой площадкой Wildberries, объяснила, какие три понижающих фактора могут влиять на цену товара, и назвала самое выгодное для пользователей время для покупок.

По словам девушки, цена на товар на Wildberries постоянно меняется потому, что на неё влияет сразу три вида скидок, которые могут суммироваться:

персональная скидка самого покупателя,

скидка продавца,

скидка площадки.

Скидка покупателя - самый прозрачный из трёх компонентов уравнения, она меняется в зависимости от процента выкупа товаров на площадке: чем чаще вы отказываетесь от заказа, тем меньше процент выкупа и, следовательно, ваша персональная скидка.

Скидка площадки это та скидка, на которую влияет только сам Wildberries.

“Она постоянно меняется, где-то в пределах 3-5-10%. Из-за этого цена может меняться на незначительные рубли. Но каждый день”, - пояснила автор ролика.

Самой же “сладкой” для покупателей она назвала скидку продавца - именно она, по словам автора, позволяет покупателям “урвать” товар по спеццене.

“Все мы прекрасно знаем, что Wildberries - это маркетинг. Нет никаких скидок. Продавец продает товар по той цене, по которой ему удобно. Удобно и выгодно. Продавец может не давать скидки на свой товар. Но Wildberries таких продавцов не любит и карточки не ранжирует. Поэтому мы задаем скидки. И как только ты задаешь скидки, ты попадаешь в автоматические акции и твоя скидка, которую ты указываешь, может увеличиться в 2 раза.Из-за этого вы видели резкое падение цен”, - раскрыла некоторые секреты ценообразования на популярной площадке продавец.

По словам автора ролика, выгоднее всего брать товар именно тогда, когда он попадает в такие автоматические акции, которые проходят примерно 10-15 раз в месяц. Казалось бы, отследить эти акции не так-то просто, ведь их никто не объявляет заранее. Но продавец поделилась одной рабочей методикой.

“Добавляется товар в корзину и ждете определенного момента, когда цена скакнет. Проверять её нужно каждый день, просто в определенный промежуток времени - в полночь”, - рассказала автор ролика и пояснила, что никакой мистической подоплёки в этом нет.

Просто именно ровно в 00:00 система запускает новые акции. На то, чтобы положить товар в корзину и оформить по акционной цене у вас могут быть считанные минуты, поскольку, как объяснила автор, продавцы также знают об этой “фишке” и так же, как и покупатели, караулят эти автоматический акции.

“Потому что продавец заходит в то же самое время и обратно загружает файл с нормальными скидками”, - пояснила она. По её словам, отказаться от этой схемы работы продавец не может, так как это прописано в договоре оферты, который подписывается для работы на площадке.

Впрочем, некоторые комментаторы усомнились в том, что “схема рабочая”. Некоторые пожаловались, что их персональная скидка при 100%-ном выкупе даже меньше чем у тех, у кого процент выкупа ниже или кто вовсе только зарегистрировался. Другие отметили, что продавец может и отказаться высылать товар по столь низкой цене, сославшись на то, что товар закончился на складе.

“Если урвать по большой скидке, продавец товар не вышлет, он будет висеть на оформлении недели 2, а потом его отменят, типа товар на складе закончился. Так что надо учитывать какой склад: wb или продавца”, - посоветовала одна из пользовательниц платформы.

Впрочем, нашлись и те, кто подтвердил слова автор ролика.

“Я про полночь уже давно выкупила. Захотелось мне купить крабик для волос, он стоил около 400 рублей [речь о российских рубля - прим.ред.], зашла в полночь и он уже 80 рублей был - мгновенно заказала”, - поделилась своим опытом одна из зрительниц.

Ранее Telegraf.news рассказал, что c 5 июля в Беларуси начал работать новый сервис такси от крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Пока — лишь в тестовом режиме и только в одном регионе страны. Узнали, когда ждать по всей Беларуси и что по тарифам.

Wildberries запустил в Беларуси своё такси. Затестить пока могут не все