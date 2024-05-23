Россельхознадзор нашёл кишечную палочку в белорусской говядине, а в молочке – стафилококк. Какие предприятия взяли на «усиленный контроль»?

Опубликовано: 23.05.2024 16:33 , Обновлено: 23.05.2024

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) взяла на "усиленный лабораторный контроль" продукцию четырёх белорусских предприятий. В ведомстве заявили, что обнаружили в ней бактерии группы кишечных палочек, золотистый стафилококк, дрожжи, а также стимуляторы роста.

Соответствующее указание на изменение статуса предприятий в Реестре предприятий Таможенного союза Россельхознадзор дал 21 мая.

Претензии у российского ведомства возникли к следующей молочной продукции:

ряженке Шкловского маслодельного завода - в ней обнаружили повышенное содержание дрожжей,

сухой молочной продукции Глубокского молочноконсервного комбината – в ней помимо повышенного содержания дрожжей российские специалисты, по их словам, обнаружили также золотистый стафилококк.

[info_b]Если дрожжи в молочной продукции - явление нормальное и производители лишь обязаны соблюдать требования по их количественному содержанию, то золотистый стафилококк, хоть и является широко распространенной грамположительной бактерией, в продуктах недопустим. Эта бактерия способна вызывать широкий диапазон заболеваний, от лёгких кожных инфекций до таких потенциально смертельных заболеваний, как пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис. [/info_b]

Что касается мясной продукции, то под усиленный контроль российского ведомства попали поставки следующих двух белорусских предприятий:

«Брестские традиции» – из-за обнаруженного динитрокарбанилида и доксициклина в колбасных изделиях из мяса птицы;

колбасный цех Барановичского райпо - из-за бактерий группы кишечных палочек в говядине.

[info_b]Динитрокарбанилид относится к кокцидиостатикам, которые производители используют для профилактики и лечения кокцидиозов (эймериозов). Однако, зачастую препараты этой группы вводят птицам для увеличения среднесуточного прироста массы и лучшего усвоения кормов, особенно при неполноценном рационе. [/info_b]

Россельхознадзор заявил, что нашел опасные бактерии в белорусской икре и мясе птицы. Что взяли под «усиленный контроль»?

Отметим, что в прошлом Россельхознадзор не раз заявлял об обнаружении опасных микроорганизмов в продукции белорусского производства. Так, в сентябре прошлого года в ведомстве пожаловались на такие опасные бактерии, как листерии, сальмонелла, кишечная палочка и золотистый стафилококк, а также ограничил поставки популярных белорусских детских консервов, заявив, что выявил в них антибиотик энрофлоксацин.

Россельхознадзор заявил, что нашел антибиотики для кроликов в белорусских детских консервах