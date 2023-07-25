Банк предложил белорусам деньги из воздуха. Вот как получить 20 рублей

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Опубликовано: 25.07.2023 11:40 , Обновлено: 25.07.2023

«МТБанк» предложил своим клиентам подзаработать. Для этого учреждение с 20 июля по 20 сентября проводит акцию «Дружба на всю Халву!».

В эти дни вы можете получить 20 рублей за каждого человека, которого приведете в банк и он впервые оформит «Халву MIX» или «Халву MAX» по вашей рекомендации.

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В банке рассказали, что для этого нужно сделать:

расскажите своим друзьям, знакомым про «Халву»;

помогите им оформить карту (оставить заявку на сайте, посетив любое отделение банка или позвонив по номеру 509 99 99 (сообщите, что друг пришел по вашей рекомендации)).

Все. Ваши друзья оформят «Халву», а вы получите на карту 20 рублей.

В банке не уточнили, есть ли ограничения по числу приглашенных друзей.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что и другие несколько банков предложили белорусам подзаработать:

До 100 руб. в месяц. Несколько банков предложили белорусам подзаработать. Что нужно сделать?