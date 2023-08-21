+2 копейки. Доллар снова подскочил. Эксперты рассказали, ждать ли белорусам «американца» за Br3,5

🎤 Мнение

Опубликовано: 21.08.2023 13:54 , Обновлено: 21.08.2023

С начала неделю курс доллара снова начал расти. "Американец" подорожал сразу на две копейки. Эксперты рассказали, чего ждать от курса валют на этой неделе, и будет ли доллар за 3,5 рубля.

На валютно-фондовой бирже завершились первые на этой неделе торги. 21 августа доллар снова начал расти: за один «зеленый» на торгах давали 3,1494 рубля (+ 2 копейки).

Евро же немного подешевел: его оценили в 3,48 рубля (-2 копейки).

Упал немного курс и российского рубля : за сто «россии» предлагали 3,3454 белорусского рубля (-1 копейка). Чего ждать от курсов валют на текущей неделе, написалMyFin.

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14 августа (прошлый понедельник) цена доллара поднималась до 3,2651 рубля, но в конце недели “американец” подешевел. На последних торгах в прошлую пятницу доллар остановился на 3,129 рубля.

По оценкам экспертов, на внебиржевом рынке Форекс курс доллара в основной валютной паре EUR/USD достиг нижней границы ценового коридора.

“На укрепление доллара сейчас играет рост доходности американских государственных облигаций и, как следствие, падение американского фондового рынка”, - говорят финансовые аналитики.

По мнению экономистов, пока нет предпосылок опасаться, что доллар станет стоить 3,5 рубля. Наоборот: по их прогнозам, на белорусском валютном рынке в ближайшее время стоить ожидать укрепления белорусского рубля к доллару до 3,1 рубля.

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