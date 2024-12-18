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Жареная картошка всегда будет хрустящей, если запомните это правило. Кулинар назвал "жизненно важную ошибку"

Жареная картошка всегда будет хрустящей, если запомните это правило. Кулинар назвал "жизненно важную ошибку"
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Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить идеальный жареный картофель на праздники, а также об одной важнейшей ошибке, из-за которой блюдо не получается золотистым и хрустящим.

Марк Уильямс, известный директор кулинарной школы в The Grand в Йорке, определил “жизненно важную ошибку”, которую допускают многие и которая может привести к тому, что картофель не будет хрустеть.

Во-первых, Уильямс посоветовал отваривать картошку прежде чем жарить ее на сковородке.

«Чтобы получить идеальный картофель, очистите его, добавьте в холодную воду и доведите до кипения. Варите около шести минут, пока края не размягчатся. Затем процедите и подождите, пока пар не закончится. Вы никогда не получите хрустящий результат, если [кусочки] будут полны воды», — заявил он.

Также кулинар посоветовал внимательно отнестись к приправам и… жиру.

«Разогрейте выбранный вами жир в горячей духовке - я предпочитаю утиный жир! Не забудьте приправить картофель, а затем аккуратно добавьте его в утиный жир и обжарьте”, — рассказал специалист.

А если вы готовите хрустящий картофель в духовке, по словам Уильямса, нужно запекать его “около двадцати минут, прежде чем перевернуть”.

“Это позволит образоваться корочке под ним, и вы не оставите половину картофеля прилипшей к противню», — пояснил кулинар.

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Кроме того, он дал несколько смелых советов тем, кто решил разнообразить свои праздничные кулинарные ритуалы, поделившись: «А если в этом году вы чувствуете себя немного авантюристом, то можете вообще отказаться от духовки и вместо нее использовать аэрофритюрницу.

«Аэрофритюрница может использоваться как для картофеля, так и для пастернака, и поможет освободить место в вашей духовке», - сообщает Mirror.

Высоко оценив удобство модного кухонного прибора, шеф-повар сказал: «Они фантастически подходят для жареного картофеля и значительно сокращают время приготовления. Попробуйте приготовить картофель при 200C».

Чтобы упростить зачастую суматошную подготовку к праздникам, Марк порекомендовал запекать картофель заранее и разогревать его позже, поясняя: «Жареный картофель готовят утром и разогревают до конца».

В заключение он дал советы по подготовке к большим праздникам: «Составьте список необходимых продуктов, примерно как вы хотели бы спланировать день, и сделайте все возможное заранее. Большинство вещей я готовлю накануне и просто разогреваю».

Еще один рецепт идеальной жареной картошки (без отваривания)

В свою очередь шеф-повар и ТВ-ведущий кулинарного шоу “Просто кухня” Александр Белькевич дал другие советы для идеальной хрустящей жареной картошки. Отваривать плоды, при этом, не нужно. Однако следует запомнить несколько простых правил.

К слову, к такому жареному картофелю отлично подойдут сочнейшие ребрышки. Как приготовить их в духовке так, чтобы мясо не получилось жестким и трудно откусываемым? Нужно знать несколько секретов, в том числе рецепт правильного маринада, который Telegraf.news публиковал ранее.

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